Kurumsallaşma programı Kayseri’de başladı

KAYSERİ/EKONOMİ

Uluslararası yönetişim standartlarına uyumu artırmayı, şirketlerin yönetim yapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyüme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan program kapsamında ilk eğitim süreci Kayseri’de başladı. Pilot uygulamanın saha koordinasyonu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, proje paydaşı Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile birlikte yürütülüyor.

Program çerçevesinde firmaların mevcut kurumsal yönetişim düzeyleri analiz edilerek güçlü ve gelişime açık alanları belirlenecek. Eğitim, danışmanlık ve uygulama süreçleriyle şirketlere özel yol haritaları oluşturulacak. Böylece şirketlerde ölçülebilir kurumsallaşma çıktılarının üretilmesi, yönetim kalitesinin artırılması ve kurumsal yönetişim olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Pilot uygulamadan elde edilecek iyi uygulama örneklerinin bölge genelinde yaygınlaştırılması ve orta ölçekli işletmelerin yatırım çekme kapasitesinin artırılması bekleniyor. Programın aynı zamanda firmaların ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücüne katkı sağlaması öngörülüyor.

TR72 Bölgesi’nde üçlü dönüşüm vizyonu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından üç yıllık perspektifte uygulanan “İmalat Sanayinde Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı”nın özel amaçlarından biri de TR72 Bölgesi imalat sanayinin kurumsallaşma ve rekabetçilik seviyesinin artırılması. Ajanstan yapılan açıklamaya göre, yeşil, dijital ve kurumsal dönüşüm ekseninde tanımlanan “üçlü dönüşüm” yaklaşımının önemli bir ayağını oluşturan bu çalışmalar kapsamında, 2020 yılından bu yana bölgedeki imalat sanayine yönelik çeşitli analiz, eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülüyor.

Kayseri ve TR72 Bölgesi’nde imalat sanayinin gelişim ivmesinin sürdürülebilir şekilde devam etmesi, yeni yatırımların daha güçlü bir kurumsal altyapı üzerinde yükselmesi ve özellikle Orta Anadolu Sanayi Koridoru hamlesi öncesinde rekabetçi bir üretim ekosisteminin oluşturulması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Kayseri’de başlatılan pilot uygulamadan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda, kurumsal yönetişim destek programının kapsamının genişletilmesi ve bölge genelinde kurumsallaşma çalışmalarının hız kesmeden sürdürülmesi planlanıyor.