Kuşadası’nda gençler, 7’nci kez geleceğe koştu

Kuşadası’nda bir gelenek haline gelen Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı Gençler Geleceğimizdir Koşusu, bu yıl yedinci kez düzenlendi. Göçtur Turizm ve markalarının desteğiyle gerçekleştirilen koşuya yaklaşık 250 kişi katılım gösterdi. Mehmet Nuri Göçen Vakfı 7. Gençler Geleceğimiz Koşusu’nun gelirleri, vakfımızın okuttuğu öğrencilerin eğitim burslarına aktarılacak.

10 ve 5 kilometrelik iki parkurda düzenlenen Mehmet Nuri Göçen Vakfı 7. Gençler Geleceğimizdir Koşusu, misafirperverlik anlayışı, kendisine ait koyu, sahili, mavi bayraklı plajı, muhteşem doğası ve otelin tüm mekanlarında sergilenen sanat eserleriyle misafirlerine mutlulukla hatırlanacak anlar yaşatan Pine Bay Hotels & Resorts önünden başladı.

Koşu, Kuşadası marina karşısında Göçtur bünyesinde faaliyet gösteren ve beldeye kazandırılan ilk dünya markası olma özelliği taşıyan DoubleTree by Hilton Kuşadası önünde sona erdi.

Koşuya Aydın bölgesinden ve farklı bölgelerden tanınmış sporcular da katıldı. Farklı etkinliklerde başarılı sonuçlara imza atmış bu sporcular, Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı Gençler Geleceğimizdir Koşusu’nda da öne çıkan isimler olurken, amatör sporcular da başarılı sonuçlar elde ettiler.

10 K Kadınlar birincisi Özlem Özgün, ikincisi Özlem Işık, üçüncüsü ise Esra Elik olurken, 10 K Erkekler birincisi Yunus Emre Akkuş , ikincisi Recep Berk Şenyurt, üçüncüsü ise Ufuk Arda oldu. 5 K Kadınlar birincisi Fatma Taş, ikincisi Derin Adasal, üçüncüsü ise Sedef Kahraman olurken, 5 K Erkekler birincisi Keremcan Çelik, ikincisi Enes Kurt, üçüncüsü ise Emir Yanarda oldu.