Kütahya’nın hedefi ilk 20 il arasına girmek

Kütahya/Ekonomi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), şehrin ekonomik potansiyelini sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ileriye taşımak amacıyla yürüttüğü çok yönlü çalışmaları sahadan elde edilen verilerle şekillendiriyor. Üretim, istihdam ve rekabet gücünü merkeze alan yaklaşım; insan kaynağından dijitalleşmeye, sanayi yatırımlarından uluslararası temsile kadar geniş bir alanda etkisini gösteriyor.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, göreve geldikleri günden bu yana oda faaliyetlerini klasik hizmet anlayışının ötesine taşıdıklarını belirterek, dört temel stratejik başlık üzerinden ilerlediklerini ifade etti. Argat, şehrin ekonomik geleceğine yön veren çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yalnızca rutin hizmetler sunan bir yapı olmanın ötesine geçtik. Üretim ve istihdam odaklı, sahaya temas eden bir çalışma anlayışını benimsedik. Şehrimizin rekabet gücünü artıracak her adımı ‘sahada güçlü oda, insan kaynağı ve girişimcilik, ekosistem ve iş birliği, dışa açılım ve temsil’ olmak üzere dört stratejik sütun üzerine inşa ediyoruz. Veriye dayalı karar alma süreçlerini tüm çalışmalarımızın merkezine koyduk. Gerçekleştirdiğimiz yüz yüze görüşmeler, istişare toplantıları ve saha ziyaretleriyle elde ettiğimiz verileri sistematik olarak analiz ediyor, Kütahya’nın geleceğini bu somut çıktılar doğrultusunda şekillendiriyoruz.”

460’tan fazla üye ziyaretiyle sahadan veri toplandı

KUTSO’nun yürüttüğü çalışmaların temelini sahadan elde edilen veriler oluşturduğunu hatırlatan Argat, bu kapsamda meslek komiteleriyle 14 istişare toplantısı ve 14 üye buluşması gerçekleştirilirken, 5 ayrı değerlendirme toplantısında ulaşımdan turizme, sanayiden tarıma kadar birçok başlık ele alındı. Ayrıca 460’ı aşkın üye ziyareti ve 1.200’ü aşkın yüz yüze görüşme ile toplanan veriler, Kütahya Kalkınma Raporu ve Kütahya Turizm Master Planı’na zemin oluşturduğunu belirtti.

“Nitelikli insan kaynağı kalkınmanın anahtarı”

Kütahya’nın ekonomik gelişiminde insan kaynağının belirleyici rol oynadığına dikkat çeken Esin Güral Argat, eğitim ve istihdam odaklı projelere öncelik verdiklerini söyledi. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren protokoller, girişimcilik programları ve kariyer organizasyonlarıyla bu alanda önemli adımlar atıldığını belirten Argat, şunları kaydetti:

“Kütahya’nın ekonomik kalkınmasında en kritik unsurlardan biri nitelikli insan kaynağıdır. Bu bilinçle DPÜ, KSBÜ ve Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile iş birlikleri geliştirdik. Mentee-Mentor Projemizin üçüncü dönemini yürütürken, NİGDEP ile nitelikli iş gücü yetiştirmeye devam ediyoruz. KİKAF ve KUTSO MTAL Mesleki Kariyer Fuarı gibi organizasyonlarla gençlerimizi iş dünyasıyla buluşturuyoruz. Girişimcilik ekosistemimizi ise sanal ofis yapımızdan startup yarışmalarına, geleceğin iş insanları programına kadar uzanan çok katmanlı bir modelle inşa ediyoruz. Kadın girişimciliğini destekleyen projelerimiz de bu yapının önemli bir parçasını oluşturuyor.”

Dijital dönüşümle rekabet gücü artıyor

Dijitalleşmenin iş dünyası açısından kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Argat, bu alanda da somut adımlar atıldığını belirterek, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu süreci kapsamında kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi ile işletmelerin dijital yetkinliklerinin artırılması hedeflendiğini, Kütahya İş Dünyası Platformu ve KUTSO Avantaj Kart uygulaması ile firmalar arası etkileşimi güçlendiren araçlar arasında yer alacağına dikkat çekti.

Sanayi ve tarımda yeni model

Kütahya’da üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik projeler e değinen Argat, “KUTSO 100. Yıl KOBİ OSB Kooperatifi ile 100-120 işletmenin modern üretim alanlarına kavuşması hedeflenirken, Altıntaş’ta planlanan Anadolu Tarım Vadisi projesi tarım ve sanayiyi entegre eden yeni bir model sunuyor. Proje, ilaç ve kozmetik sektörlerini de kapsayarak katma değeri yüksek üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

“Kütahya’yı küresel ölçekte temsil ediyoruz”

Kütahya’nın ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için yoğun bir diplomasi ve temas trafiği yürüttüklerini belirten Argat, ihracat ve iş geliştirme odaklı çalışmaların da hız kesmeden sürdüğünü ifade ederek “Kütahya’yı yalnızca yerelde değil, ulusal ve uluslararası platformlarda da temsil ediyoruz. Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile İhracat Destek Ofisi gibi yapılarla üyelerimize doğrudan katkı sağlıyoruz. ABD, Özbekistan, Mısır ve Çin’e düzenlediğimiz iş heyetleriyle yeni pazar fırsatlarını değerlendiriyoruz. Eurochambres, W20 Zirvesi, Avrupa Parlamentosu ve WCF Summit gibi platformlarda şehrimizin sesini duyurduk. Aynı zamanda Ankara nezdinde yürüttüğümüz temaslarla sahadan gelen talepleri ilgili bakanlıklara aktarıyoruz. Bu temaslar, Kütahya iş dünyasının ihtiyaçlarının doğru kanallarda karşılık bulmasını sağlıyor” dedi.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gündemde

Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda yeni bir Sürdürülebilirlik Komisyonu oluşturduklarını açıklayan Argat, “Enerji verimliliği ve karbon yönetimi gibi alanlarda da hazırlıklarını sürdürüldüğünü. Komisyonun akademisyenler ve sektör temsilcileriyle birlikte çalışarak raporlar ve projeler geliştirmesi planlandığını kaydetti.

“Hedefimiz ilk 20 il arasına girmek”

Kütahya’nın sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında yükseliş trendini sürdürdüğünü belirten Esin Güral Argat, 2033 hedeflerini şu sözlerle açıkladı: “Kütahya’nın sahip olduğu potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. 2033 yılına kadar ilimizin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk 20 il arasında yer almasını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önemli bir mesafe kat ettik ve ilimiz 31. sıraya yükseldi. Bu başarı, ortak aklın ve güçlü iş birliğinin somut bir göstergesidir. Daha da önemlisi, kişi başı gelirin 2022 yılına kıyasla iki katına çıkması yönünde ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kütahya’da ‘ben yok, biz var’ anlayışıyla hareket ediyor, şehrimizi daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”