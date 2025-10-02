Kutaş Ambalaj çevre dostu yatırımlarla büyüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da 1989 yılında kurulan ve kağıt ambalaj üretiminde Konya’nın köklü firmalarından biri haline gelen Kutaş Ambalaj, yeni yatırımlarıyla sektörde dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor. Oluklu mukavva koli üretimiyle başlayan yolculuklarına son üç yılda ofset sıvamalı kutu üretimini de eklediklerini belirten Kutaş Ambalaj Genel Müdürü Celaleddin Gökhan Şen, “Kağıt ambalaj konusunda Kutaş artık bir marka. 36 yıldır markamıza yaraşır şekilde sanayicimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

“Yatırımlarımıza devam ediyoruz”

2024’ü değerlendirirken sanayicilerin üretim grafiğiyle paralel bir süreç geçirdiklerini söyleyen Şen, “2024 yılı ülkemizde zorlu geçti, halen daha zorluklar açılmış değil. Ama inanıyoruz bu dönemler geçici. Son birkaç aydır olumlu sinyaller yansıyor. Biz bu yıl makine yatırımlarımıza devam ettik. Konya’ya ilk defa çift dikişi aynı anda yapabilen bir koli dikiş makinesi getirdik. 3 metre genişlikte levha girişi olan bu makinemiz özellikle uzmanlık alanımız olan asansör parçaları ambalajlarında kalitemizi artırdı. Yine yan yapıştırma için yeni bir makine ekipmanımızı çalıştırmaya başladık” dedi.

Oluklu mukavva ürünlerde ihracatın neredeyse imkansız olduğuna değinen Celaleddin Şen, “Ofset baskılı ürünlerde nadiren de olsa ihracat yapıyoruz. 2024’te Katar’a gerçekleştirdiğimiz proje bizim için değerliydi. Yakında Almanya’ya sevkiyatımız olacak. Oran düşük ama ihracatı çok seviyoruz. Hele ki müşterilerimizin bizi yurt dışındaki alıcılarına önermesi ayrı bir gurur” diye konuştu.

Ambalaj sektörünün geleceğinin çevreci ürünlerde olduğuna dikkat çeken Şen, plastik atıkların dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “Ülkeler artık sert tedbirler alarak plastiği geri plana itiyor. 2050 yılına kadar sıfır karbon atık hedefi için Türkiye’de de ciddi adımlar atılıyor. Bizde kağıt sektörünün içinde bu durumu nasıl değerlendiririz diye araştırmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kompostlanabilir film yatırımı yolda

Şirketin en dikkat çeken yeni adımı ise esnek ambalaj filmleri alanında oldu. Avrupa merkezli bir üreticiyle distribütörlük anlaşmasına vardıklarını açıklayan Şen, “Kutaş Ambalaj olarak bu ürünleri Türkiye genelinde dağıtarak yerel markaların daha akıllı ve gezegen dostu ambalajlara geçişi destekleyerek, petrol bazlı plastiklere alternatif olan mısır bazlı ve kompostlanabilir filmleri Türkiye’ye getireceğiz. Bu ürünler mevcut makinelerde aynı performansı veriyor ancak doğaya zarar vermiyor. Mikroplastik bırakmıyor. Avrupa’da yürürlüğe giren Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) uygulamasının ülkemizde de hayata geçeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bu yatırım bizim için stratejik bir adım olacak” şeklinde konuştu.

İlk etapta konfeksiyon tesisi kurmadan filmlerin dağıtımına başlayacaklarını belirten Şen, daha geniş bir üretim alanı için arayışta olduklarını dile getirdi. Kutaş Ambalaj’ın hedefinininovasyon ve sürdürülebilirlik olduğunun altını çizen Şen, “Çok yakında daha yeni projelerimizi de paylaşacağız. Hem sanayimize hem çevreye katkı sağlayacak yatırımlarımız olacak” diye konuştu