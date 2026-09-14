KUTSO'nun 100'üncü yılında Kütahya sanayisinin yol haritası konuşulacak

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TEMEL AKBAŞ/KÜTAHYA

Kütahya iş dünyası, ekonomik görünüm ve reel sektörün önündeki yol haritasını değerlendirmek üzere 16 Eylül 2026'da Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda buluşacak.

KUTSO'nun kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek "100'üncü Yılında KUTSO: Ekonomik Beklentiler ve Belirsizlikler Ortamında Kütahya Sanayicisi Ne Yapmalı?" başlıklı panel, odanın meclis toplantısının ardından düzenlenecek.

Programın açılış konuşmasını KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat yapacak. Ardından Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Güldağ ile Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Munyar, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin reel sektöre etkilerini değerlendirecek.

Belirsizlik ortamında sanayicinin yol haritası ele alınacak

Panelde, küresel ve ulusal ekonomide yaşanan gelişmeler çerçevesinde sanayici ve tüccarların mevcut koşullarda izlemesi gereken stratejilerin tartışılması hedefleniyor.

Güldağ ve Munyar'ın Türkiye ekonomisine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerinin yanı sıra Kütahya sanayisinin mevcut ekonomik koşullara nasıl uyum sağlayabileceği ve önümüzdeki dönemde hangi başlıklara odaklanması gerektiği üzerinde durulacak.

Kütahya sanayicisi soracak, ekonomi gazetecileri yanıtlayacak

Etkinliğin önemli bölümlerinden birini de interaktif soru-cevap oturumu oluşturacak.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin ardından Kütahyalı sanayici ve iş insanları, üretimden yatırıma, finansmandan ihracata kadar gündemlerindeki konulara ilişkin sorularını Güldağ ve Munyar'a doğrudan yöneltebilecek.

Böylece panelde genel ekonomik görünümün yanı sıra Kütahya reel sektörünün sahada karşılaştığı sorunların ve beklentilerinin de gündeme taşınması amaçlanıyor.

Panel canlı yayınlanacak

16 Eylül 2026 Çarşamba günü Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlik, Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KUTSO'nun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek buluşmanın, Kütahya iş dünyasının ekonomik beklentilerini ve gelecek döneme ilişkin stratejilerini tartışacağı bir platform oluşturması hedefleniyor.