Kütükcü, TOBB Hizmet Şeref Belgesi aldı

Burcu SUNA



KONYA - TOBB’un 79. Genel Kurulu dolayısıyla düzenlenen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk iş dünyası temsilcileri katıldı.

TOBB delegeliğinde, 10’uncu, 20’inci ve 30’uncu yıllarını dolduran delegelere hizmet şeref belgesi takdim edilen törende, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü’ye de, 10 yıllık delege olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

Kütükcü’den teşekkür mesajı

Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni sonrasında bir teşekkür mesajı yayımlayan Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, “Türk iş dünyası olarak şartlar ne olursa olsun üretimden asla vazgeçmedik. Yakın zamanda geride bıraktığımız pandemi dönemi ve beraberinde gelen ekonomik zorlu şartlara rağmen, üretime, ihracata ve istihdama devam ettik. Konyalı sanayiciler olarak, ülkemizin kalkınmasının yolunun üretimden geçtiğini biliyor ve daha müreffeh yarınlara ulaşabilmek için çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin öncülüğünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman Türk iş dünyamızın yanında olan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.