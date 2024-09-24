Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu açıldı

EKONOMİ (BURSA) – Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişimine katkı sağlanması amacıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu'nun açılış töreni RUMELİSİAD Derneği'nde yapıldı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu’nun yanı sıra Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum ve meslek odaların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 33. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı. Bursa Fahri Konsolosluğu'nun açılışının da kardeşlik bağlarının güçlenmesi için önemli bir fırsat olacağını söyleyen Gazioğlu, Kuzey Makedonya’nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu, dostluk ve kardeşlik duygularının her zaman canlı tutulduğu bir ülke olduğunu ifade etti.

Kuzey Makedonya’nın bağımsızlık yıldönümünün Türkiye’de de coşkuyla kutlandığını dile getiren Gazioğlu, “Ülkenin egemenliğini ve kendi kendini yönetme hakkını simgeleyen, Makedonyalı kardeşlerimizin bağımsızlık gününü kutluyorum. Bursa olarak Kuzey Makedonya ile olan ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve aramızdaki kardeşliği pekiştirmek amacıyla yeni konsolosluğumuzu da açıyoruz. Kurduğumuz bu dostluk köprüsü, kültürel alışverişten ekonomik iş birliğine kadar birçok alanda birlikte büyümek için yeni fırsatlar sunacaktır. Hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşmak için bu bağları güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.