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Kuzey Makedonya heyeti, Eskişehir’de ERİAD’ı ziyaret etti

Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD), Kuzey Makedonya'dan resmi bir heyeti ağırladı.

Haber Merkezi
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Kuzey Makedonya heyeti, Eskişehir’de ERİAD’ı ziyaret etti
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ESKİŞEHİR

Heyet, Kuzey Makedonya İçişleri Bakan Yardımcısı Astrit İseni, Üsküp/Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu, Başbakanlık Protokol Başkanı Halil İseni, Çayır Belediye Başkan Yardımcısı Jetmir Sopi ve İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sorumlusu Basri Shagiri'den oluştu.

Heyet, sabah saatlerinde ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna ve dernek yönetimi ile bir araya geldi. İseni, Eskişehir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Türkiye’de ve Balkan Zirvelerinde adını sık sık duyduğumuz Eskişehir’de bulunmaktan çok mutluyuz. Misafirperverliği için Başkan Şentuna ve yönetimine teşekkür ederiz” dedi.

Vatandaşlık hakkı talebi gündemde

ERİAD Başkanı Şentuna, Kuzey Makedonya'dan göç eden vatandaşların vatandaşlık hakları konusundaki taleplerini dile getirdi. Şentuna, bu konuda yeni hükümetten umutlu olduklarını belirterek, İçişleri Bakan Yardımcısı Astrit İseni'den özel destek istedi. İseni, konunun önemine vurgu yaparak, “Yeni bir hükümetiz ancak vatandaşlık hakları konusunda özel bir müdürlük kurmayı planlıyoruz. Bu sorunu çözmek için hazırlık yapacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından heyet, Eskişehir Sanayi Odası, Odunpazarı Belediyesi ve şehrin turistik noktalarına ziyaretler gerçekleştirdi.

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