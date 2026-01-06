Kuzey Makedonya ile bağlar güçleniyor

ERHAN BEDİR

BURSA - Kuzey Makedonya Nüfus İşleri Genel Müdürü Fatin Fazliu ve Kuzey Makedonya Hava Limanları Genel Müdür Yardımcısı Mümin Aliu’nun da katıldığı ziyaretlerde Kuzey Makedonya ekonomisi ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler veren Orhan Murtezani, Bursa Fahri Konsolosluğu’na kapsamlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Orhan Murtezani, Avrupa Birliği’ne giriş yolunda önemli adımlar attıklarına dikkat çekerek, bu gelişmenin yanı sıra özellikle Türk yatırımcıların ülkeye olan ilgisinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ise, Türkiye ile ortak tarih ve kardeşlik bağlarına sahip olan tüm Rumeli – Balkan ülkeleri ile birlikte Kuzey Makedonya’ya da iş gezileri düzenlediklerini belirterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kuzey Makedonya Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ise güçlendirilen bağlarla iki kardeş ülke arasında ortak ve sağlam bir gelecek için sağlam köprüler kurulduğunu ifade ederek, Türk yatırımcıların kardeş topraklardaki girişimlerinin yansımalarını görmenin kendilerine gurur verdiğini söyledi. Program kapsamında Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Altepe ile de bir görüşme gerçekleştiren heyet, daha sonra RUMELİSİAD’ın düzenlediği yemek programına Bursa milletvekilleri ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi.