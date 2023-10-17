Kuzey Metro hattının kurulması için kararname imzalandı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Ekim Ayı Meclis toplantısı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Ekim ayı meclis toplantısına konuk olarak katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve başta “Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı” olmak üzere yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Büyükakın’ın konuşmasının devamında sözü alan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık çalışmaları ve ekonomik gelişmelerle ilgili meclisi bilgilendirdi.

“Kuzey Metro hattı şehrimizin toplu taşıması açısından kritik bir çalışma”

“Bu sabah şehrimiz bir müjdeyle uyandı” diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kuzey Metro hattı üzerinde uzun bir süredir gündemimizde. Bu çalışma şehrimizin toplu taşıması açısından kritik bir çalışma. Genel Sekreterliğim döneminden bu yana bunun üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kararnamesi imzalandı. Şehrimize hayırlı olsun. Proje 32 kilometrelik bir hattı. AYGM (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) ile görüşmelerim sonucunda bir revizyona gidildi. Hat uzunluğu 35 kilometreye çıktı. Hattın son noktası Cengiz Topel Havaalanı olacak. Havaalanının yanında bir EXPO merkezi inşa edeceğiz. 60 bin metrekare kapalı alanı olacak bir yer yapılacak. Güney Marmara otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve metronun kesiştiği bir noktada olacak. Şehrimiz için önemli bir merkez olacak. Metro hattıyla birlikte merkezin önemi daha da artacak” ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın, “Birinci hatta 18 istasyon düşünülüyor. 1.8 milyar dolarlık bir yatırım. Metro araçları için ayrı ihale yapılacak. Günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda 101 milyon yolcu taşıması hedefleniyor” dedi.

“İzmit Körfezi’nden 8,5 milyon ton çamur çıkarılacak”

İzmit Körfezi Dip Çamuru temizleme projesi hakkında da bilgi veren Büyükakın, “İzmit Körfezi’nin doğu kısmında bir çalışma var. Uzmanlar 8,5 milyon ton çamur olduğunu belirledi. Bunun çıkarılması için Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmaları yürütüyoruz. Denizden çıkarılan çamur, borularlar karaya aktarılıyor. Tesisimizde bunlar depolanıyor. Belli bir kuruluğa ulaşıldığında buradan alınarak bertaraf ediliyor. Marmara’nın yeniden hayata dönmesi için önemli bir çalışma” ifadelerini kullandı.

“Kartepe teleferik projesini yılsonuna yetiştirmeye çalışıyoruz”

Kocaeli’nin bir turizm kenti olduğunu belirten Büyükakın, “Kartepe’deki teleferik projemizde çalışmalar devam ediyor. Yılsonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Kentin 50 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Turizm açısından da önemli bir çalışma. Zorlu bir bölgede çalışmalar devam ediyor. Az bir kısmı kaldı. İnşallah Aralık ayında teleferik tamamlanacak” dedi.

“Şehri depreme hazırlayacağız”

Kocaeli’nin 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Bu şehri depreme hazırlamamız lazım. 160 bine yakın bina 99 depremi öncesinde yapılmış. 150 bine yakın bina ise deprem sonrası yapıldı. Bütün binaları değerlendiriyoruz. Risk değerlendirme çalışması yapılıyor. Şehirler bir ağdır, şehrin tamamını ele almadığımız takdirde yarın başımıza dert açacağı bellidir. Şehri hazırlamamız lazım. Bunun için tarama çalışmalarımız yılsonunda tamamlanacak. Ardından fizibilite çalışmaları yapılacak. Sonrasında kentin dönüşümü başlayacak” ifadelerini kullandı.

“İhracatta ve ithalatta daralma yaşanmaktadır”

Büyükakın’ın konuşmasının devamında sözü alan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık faaliyet raporu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, ihracatta ve ithalatta daralma yaşandığını belirtti. 4 milyar 980 milyon dolar dış açığın olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, döviz kurlarının stabil devam etmesinin enflasyondaki aylık artışı yavaşlattığını belirtti. Kocaeli gümrüklerinde eylül ayında 3 milyar 149 milyon dolar ihracat, 6 milyar 699 milyon dolar ithalat yapıldığını söyleyen Zeytinoğlu, “Cari açıkta azalma bekliyoruz. Eylül ayında kapasite kullanım oranlarında ufak bir azalma var ve kapasite oranı yüzde 71 oranında.

“Türkiye’nin enflasyon ve istihdam sorunu çözülmeli”

Sanayi üretiminde yıllık yüzde 3,1 oranında büyüme olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, “Türkiye’nin enflasyondan sonraki en önemli sorunu istihdam sorunu. Temmuz ayı itibariyle işçi sayısı 31 milyon 868 bin kişi. Bu rakam yeterli değil ve mutlaka 45 milyona çıkarılmalı” dedi. 12. Kalkınma Planı ile ilgili konuşan Zeytinoğlu, demiryolları, enerji üssü, yeni çekim merkezleri, sıfır emisyon hedeflerinin önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde 83 Kocaelili firma olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, Kocaeli’de üretim yapan büyük firmaların merkezlerini de Kocaeli’ye getirmesini istedi” şeklinde konuştu.

“Kocaeli’nin yeni sanayi alanlarına ihtiyacı var”

Kocaeli’deki sanayi alanları ile ilgili açıklama yapan Zeytinoğlu, “Kocaeli yüzölçümünün sadece yüzde 1,9’u sanayi alanı. Sanayi büyüklüğü konusunda ilk 15 il arasında 13’üncü sıradayız. Sanayi arazisi oranı açısından ise Düzce’den sonra ikinci sıradayız. OSB’ler noktasında ise 7’inci sıradayız. Türkiye’nin imalat sanayine yüzde 13 katkı veren bir il olmamıza rağmen çok küçük bir alanda üretim yapıyoruz. Bu nedenle ilimizde yeni sanayi alanlarına ihtiyacımız olduğunu ve bazı sanayi alanlarının OSB’ye dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Yeni sanayi alanları oluşturulması ve Islah OSB kurulması için birlikte çalışmaya hazırız diyen Zeytinoğlu, “Bölgemizdeki yolların düzenlenmesi ile ilgili çalışma yapılmasını talep ediyoruz. D-130 Karayolu artık bize yetmiyor. Güney Otoyolu hakkında bilgi istiyoruz. Çevresi denizle kaplı olan Kocaeli’de deniz ulaşımı çok az kullanılıyor. İzmit-Değirmendere arasında trafiği azaltmak için arabalı vapur seferleri benzeri bir ulaşım öneriyoruz” ifadelerini kullandı.