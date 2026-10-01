La Lorraine’de iki üst düzey atama

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İZMİR / EKONOMİ

Değirmencilik ve fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren La Lorraine Bakery Group (LLBG), Türkiye ve Orta Doğu yapılanmasında iki üst düzey atama gerçekleştirdi. Şirket bünyesinde Funda Yıldırım Türkiye ve Orta Doğu Satın Alma Direktörü, Şener Karaoğlu ise Türkiye ve Orta Doğu Fabrika ve Lojistik Direktörü olarak görevlendirildi.

Satın alma, tedarik zinciri, operasyonel mükemmellik, üretim ve lojistik alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Yıldırım ve Karaoğlu, yeni görevlerinde La Lorraine’in Türkiye ve Orta Doğu’daki büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.

La Lorraine’de Funda Yıldırım, Türkiye ve Orta Doğu Satın Alma Direktörü oldu

Funda Yıldırım, La Lorraine bünyesinde Türkiye ve Orta Doğu Satın Alma Direktörü olarak atandı. Türkiye ve Orta Doğu Başkan Yardımcısı Neslihan Nigiz Ulak'a doğrudan bağlı çalışacak Yıldırım; yeni görevinde Türkiye ve Orta Doğu bölgesindeki satın alma stratejilerine liderlik edecek. Stratejik tedarikçi iş birliklerini geliştirmekten, sürdürülebilir satın alma uygulamalarını güçlendirmekten ve şirketin büyüme hedeflerini destekleyecek değer odaklı satın alma organizasyonunun gelişimine katkı sağlamaktan sorumlu olacak.

La Lorraine Türkiye ve Orta Doğu Fabrika ve Lojistik Direktörlüğü Görevine Şener Karaoğlu atandı

Şener Karaoğlu, La Lorraine bünyesinde Türkiye ve Orta Doğu Fabrika ve Lojistik Direktörü olarak göreve başladı. Türkiye ve Orta Doğu Başkan Yardımcısı Neslihan Nigiz Ulak’a doğrudan bağlı çalışacak Karaoğlu, bölgedeki üretim ve lojistik operasyonları yöneterek, şirketin sürdürülebilir büyümesini destekleyecek yapının güçlendirilmesinden sorumlu olacak. Yeni görevinde Karaoğlu; operasyonel mükemmellik, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında üretim altyapısının ve lojistik yetkinliklerin geliştirilmesine liderlik edecek.