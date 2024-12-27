Labada, Türkiye’nin ilk gıda pazarlama ödülleri FOMA’dan 2 ödülle döndü

DENİZLİ / EKONOMİ

2019’dan bu yana Türkiye’nin turizm kenti Denizli’de lezzeti deneyime dönüştüren Labada, menülerinde uyguladığı mevsimsellik ve yerellik özeniyle Türkiye’nin ilk Gıda Pazarlama Ödülleri olan FOMA’da 2 ödüle layık görüldü. Bulunduğu bölgenin gastronomi birikimine ve kültürel zenginliğine yönelik çalışmalarıyla Labada, “Gıdada Öğreterek Geliştir / Yerellik” kategorisinde “Yerelde İlham Veren Marka” ödülünün ve “Gıdada Öğreterek Geliştir / Mevsimsellik” kategorisinde ise bronz ödülün sahibi olarak başarısını pekiştirdi.

Hikayesine BND Group çatısı altında Denizli’de başlayan ve bölgenin simge restoranı olarak kabul edilen Labada, brasserie ve patisserie’nin yanı sıra catering ve etkinlik hizmetleri ile de misafirlerini gastronomik bir yolculuğa çıkarıyor. Menülerinde özellikle mevsimselliğe çok önem veren ve yerli üreticiyi kurulduğu günden bu yana destekleyen Labada, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen FOMA’da (Food Marketing Awards) 2 önemli ödülün sahibi oldu.

Labada, “Gıdada Öğreterek Geliştir / Yerellik” kategorisinde verilen altın, gümüş ve bronz ödülleri haricinde, çalışmaları ve vizyonuyla bulunduğu bölgenin gastronomik gelişimine katkı sağlayan, ilham veren ve yol gösteren 4 markanın almaya hak kazandığı “Yerelde İlham Veren Marka” ödülüne layık görülürken, “Labada 5. Yıl Özel Menü” projesi ile de mevsimsel ürün kullanımının önemini vurgulayan “Gıdada Öğreterek Geliştir / Mevsimsellik” kategorisinde bronz ödül almaya hak kazandı.

Adını doğada kendiliğinden yetişen doğal bir bitkiden alan ve menüleriyle de misafirlerine bu doğallığı ve lezzeti yansıtan Labada, misafirlerine en iyi deneyimi yaşatmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.