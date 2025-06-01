Les Bungalows hizmete açıldı

Monreve Group’un yeni yatırımı Les Bungalows, Lucien Arkas Bağları içerisinde kapılarını açtı. Doğa, mimari ve gastronomiyi bir araya getiren konseptiyle dikkat çeken proje, Ege Bölgesi’nde bağ turizmi ve sürdürülebilir konaklama anlayışına yeni bir ölçek kazandırmayı hedefliyor. Açılış gecesinde, İzmir Filarmoni Orkestrası’nın Şef Gürer Aykal yönetimindeki özel konseriyle Türkiye’de bağın içinde düzenlenen en büyük klasik müzik performansı gerçekleştirildi.

“Geçmişle bugünü buluşturan bir yaşam alanı”

Açılışta konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Monreve Alaçatı ile başlayan yatırımlarımız bugün Les Bungalows’da bağ otelciliği ile yeni bir boyut kazandı. Antik Metropolis kenti toprakları üzerinde bulunuyoruz. Bağımız tarihi su kemerleri, tümülüs kalıntıları gibi arkeolojik zenginlikleri içinde barındırıyor. Bu topraklar yalnızca tarımsal üretimin değil, aynı zamanda binlerce yıllık kültürel sürekliliğin de bir parçası. Biz bağcılığı sadece bir üretim biçimi olarak değil, yaşamın, emeğin ve doğaya duyulan saygının bir temsili olarak görüyoruz. Bugün burada attığımız adım, sürdürülebilirliğe, kültüre ve iyi yaşama inanan herkes için ortak bir davettir” dedi.

Merve Arkas: “Les Bungalows sadece bir konaklama alanı değil”

Les Bungalows’u hayal ederken sadece bir konaklama alanı değil, yaşamın doğayla uyum içinde yeniden kurgulandığı bir Agro turizm yaşam alanı tasarlamak istediklerini dile getiren Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas “Tarım, gastronomi, kültür ve sürdürülebilir yaşamı bir araya getiriyoruz. Bağların ortasında inşa ettiğimiz bu yaşam kültürünün Ege topraklarına da çok yakıştığına inanıyoruz. Bizim için Les Bungalows, yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin duyarlılığıyla da gelişip şekillenecek bir yaşam felsefesinin temsilidir” diye konuştu.

Gelecek dönem planları hakkında da bilgi veren Merve Arkas, “Bu anlayışı şimdi uluslararası ölçekte de büyütüyoruz. İtalya’nın Toskana bölgesinde tarih ve doğa ile yeniden yorumluyoruz. Yaklaşık bin dönümlük bir arazinin içinde, 16. yüzyıldan kalma villaları restore ederek hayata geçireceğimiz bu projeye, Lucien Arkas’ın ailesinin köklerinden ve tarihinden ilham alarak Tenuta Aliotti adını verdik. Burada misafirler bağbozumlarına katılacak, yerel üreticilerle birlikte öğrenecek, doğayla yeniden temas kuracak. Monreve Group olarak bağcılık ve otelcilik alanındaki vizyonumuzu bu projeye taşıyoruz. Tenuta Aliotti’yi, bölgenin eşsiz deneyimlerini bir arada sunarak önemli bir cazibe noktası haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.