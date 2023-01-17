Let’s FutureUP, gelişime liderlik edecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Gelecekteki kariyerlerine şimdiden merhaba demek isteyen üniversite öğrencilerine, mentorluk programı ve eğitim programları ile yol gösteren uluslararası bir sosyal sorumluluk projesi olan Let’s FutureUP faaliyetlerine başladı. Program hakkında konuşan Kurucu Başkan Mesut Şentürk,

“Öğrenci gelişim programı olan Let’s FutureUP, iş dünyası ile üniversiteli öğrenciler arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. Şimdi ve gelecekte öğrenci gelişim programı ve mentorluk programı ile üniversiteli gençlerin kariyerlerine liderlik eden, onların gelişimlerine katkıda bulunan ve topluma faydalı bireyler olmalarına öncülük eden, iş dünyasını şimdiden tanımalarına olanak sağlayan evrensel bir proje olmaktır” dedi.

Gönüllü eğitimciler destek verecek

Let’s FutureUP, mentorluk programı ve eğitim programlarıyla üniversitedeki farklı kültürlerden gelen öğrencilerin sürdürülebilir kariyer gelişimlerini destekleyerek gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için değişime ve gelişime liderlik edeceğini belirten Şentürk,

“Let’s FutureUP, evrensel değerler çerçevesinde öğrencilerin bakış açılarını çeşitlendirmek, onlara bilim ve teknoloji alanında inovatif düşünmeye sevk edecek yetkinlikleri kazandırmak için kurulmuş bir öğrenci gelişim programı” dedi.

Let’s FutureUP Projesi süresince Öğrenci Gelişim Programı kapsamında alanında uzman gönüllü eğitimcilerin desteği ile öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak çeşitli eğitimler düzenlenecek. Öğrenci gelişim programı öğrencilerin iş hayatında kullanacakları altın değerindeki bilgileri üniversite zamanlarında onlara aktarmanın yanı sıra iş hayatına başladıklarında onları bilgi ve donanımları ile bir adım öne geçirmeyi amaçlayacak.

Projenin WeTALK etkinlikleri kapsamında alanında uzman kişiler, tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşması için projeye davet edilecek. WeTALK'lar online ya da yüz yüze gerçekleştirilecek. WeTALK etkinliği sadece Let’s FutureUP bünyesindeki öğrencilere değil, dışarıdan da katılımcılara açık olacak. Let’s FutureUP ile kariyer yolculuğuna dahil olmuş her öğrenci AdviceUP programı adı altında belirlenen sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak.