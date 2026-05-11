Levrek ve çipurada fileto ihracatı arttı ortalama fiyat yüzde 23 yükseldi

İhracatın yıldız sektörlerinden su ürünleri, ihracatta başarı hikayesi yazmaya 2026 yılının Ocak – Nisan döneminde de devam etti. Sektör, yılın ilk 4 ayında ihracatını yüzde 21 artırarak 737 milyon dolara ulaştırdı. Levrek ve çipurada fileto ihracatındaki güçlü artış, sektörün katma değerli üretimde önemli bir dönüşüm yaşadığını ortaya koydu. Sektör 2026 yılının dört aylık diliminde her ay ortalama 32 milyon dolarlık ihracat artış hızı yakaladı.

Levrek, çipura, Türk somonu, orkinos, alabalık, kaya levreği ve diğer su ürünleri kategorilerinin tamamında ihracat artış başarısı gösterildiğine değinen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, “Su ürünleri sektöründe levrek ihracattaki liderliğini sürdürdü. Geçen yıl ocak – nisan döneminde 197 milyon dolar olan levrek ihracatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 31’lik artışla 257 milyon dolara ulaştı. Levrek ihracatının 120 milyon dolarlık kısmı taze olarak ihraç edilirken, 70 milyon dolarlık kısmı taze fileto olarak ihraç edildi. Taze fleto ihracatı geçen senenin ilk 4 ayındaki 48 milyon dolarlık ihracata oranla yüzde 45 arttı. Çipura ihracatı yüzde 13’lük artışla 170 milyon dolardan 192 milyon dolara yükseldi. Çipura ihracatında da dondurulmuş fileto ihracatı yüzde 41’lik artışla 14,5 milyon dolardan 20,5 milyon dolara yükseldi” dedi.

Artık tüketicilerin sadece kaliteli ürünü değil, aynı zamanda pratik, işlenmiş ve kullanıma hazır ürünleri tercih ettiğine dikkat çeken Demir, “Biz de sektör olarak üretim modelimizi bu talebe göre dönüştürüyoruz. Özellikle fileto ürün grubunda yakaladığımız artış, Türk firmalarının işleme teknolojilerindeki gelişimini ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü net biçimde gösteriyor. Türkiye su ürünleri sektörü bugün sadece üretim hacmiyle değil, kalite standartları, sürdürülebilir üretim yaklaşımı ve yüksek katma değerli ürün çeşitliliğiyle dünya pazarlarında güçlü bir konuma sahip. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda Türk su ürünlerine yönelik güven ve talep artıyor. Önümüzdeki dönemde işlenmiş ürün yatırımlarının artmasıyla birlikte kilogram başına ihracat değerimizi daha yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

“Tüketici işlenmiş ürüne yöneldi, ortalama ihraç fiyatı arttı”

İşlenmiş ürün ihracatındaki artışın ortalama ihraç fiyatını da yukarı taşıdığını vurgulayan Demir, şunları söyledi: “2025’in ocak – nisan döneminde ortalama ihraç fiyatımız 7 dolar seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde 8,7 dolara çıktı. Yani dolar bazında yüzde 23 artış gösterdi. Üçüncü sırada yüzde 3’lük artış ve 121,5 milyon dolarlık ihracatla Türk somonu yer aldı. Orkinos ihracatı yüzde 155’lik rekor artışla 18,5 milyon dolardan 47,3 milyon dolara çıktı. Türkiye, alabalık ihracatından 42,6 milyon dolar döviz geliri elde etti. Alabalık ihracatı yüzde 6 artış kaydetti. Diğer su ürünleri ihracatımız yüzde 15’lik artışla 58 milyon dolardan 67 milyon dolara yükseldi. 2026’nın ilk dört ayında sektörün 737 milyon dolarlık ihracatının 491 milyon dolarlık büyük dilimini birliğimiz üyesi ihracatçılar gerçekleştirdi.”