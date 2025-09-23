Lezita, Asya pazarındaki stratejisini güçlendiriyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin önde gelen piliç eti üreticilerinden Lezita, global yolculuğunu hız kesmeden sürdürüyor. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Ege İhracatçı Birlikleri’ni temsilen bulunduğu Singapur’da Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçisi Sadık Arslan ve Ticaret Ataşesi Esin Arslan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Singapur arasındaki ticari ilişkiler, gıda sektöründe iş birliği fırsatları ve Lezita’nın Uzakdoğu açılım stratejisi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

İnovasyon ve kalite odaklı yaklaşımlarıyla global yolculuklarını sürdürdüklerini anlatan Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “İnovatif ürünlerimizi yaklaşık 70 ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz. Asya pazarı ise bu yolculukta stratejik öneme sahip. Singapur temaslarımız, Lezita’nın global marka olma hedefini daha da ileriye taşıyacak değerli bir adım oldu. Asya pazarındaki yeni fırsatları keşfetme, iş birliklerini güçlendirme ve ürünlerimizi tanıtma imkanı bulduk. Türkiye’nin önde gelen gıda ihracatçılarından biri olarak inovasyon ve kaliteyi merkeze alan vizyonumuzu Uzakdoğu pazarına taşımaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Ulusal ve uluslararası belgelerle güvenli ve kaliteli üretimi garanti ediyor

“Hayatın Lezzeti” vizyonlarını dünyanın dört bir yanına taşımaya devam ettiklerini dile getiren Ergül, “İhracat faaliyetlerini yürütürken, farklı ülkelerdeki satışlar için ilgili pazarın gereksinimlerine ve tüketim trendlerine göre ürün ve satış aksiyonları geliştiriyoruz. Ürün tasarımlarını bu ülkelerin farklı damak tatları, kültürleri ve tüketici alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak yapıyoruz. Uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartları, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile iyi tarım ve helal üretim prensiplerine uygun şekilde üretim gerçekleştirerek; güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir üretimi garanti ediyoruz” diye konuştu.