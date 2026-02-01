Lezita yenilikçi bakış açısıyla Gulfood 2026’da ilgi çekti

EKONOMİ / İZMİR

Lezita, gıda sektörü açısından dünyanın en büyük ve en prestijli uluslararası buluşmalarından biri olan Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’na müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle katıldı.

26–30 Ocak tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen fuarda Lezita standında, yenilikçi ürünlerinin sergilendi, tadım etkinliklerinin gerçekleştirildi. Lezita, fuar süresince yeni müşteri temaslarının yanı sıra mevcut iş ortaklarıyla yürüttüğü verimli görüşmelerle ihracat ve iş birliği hacmini büyütmeye yönelik önemli adımlar attı.

Ergun Abalıoğlu: “Lezita dünyada da öne çıkan bir marka”

2025 yılını Lezita için güçlü bir operasyonel ve mali performansla geride bıraktıklarını söyleyen Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, “Bugün geldiğimiz noktada Lezita, üretim gücünün yanı sıra ihracatta fark yaratan uygulamaları, yüksek kalite standartları ve uluslararası pazarlara uyum yeteneğiyle dünyada da öne çıkan bir marka. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli ürünler, güçlü marka yatırımları ve yurt dışı pazarlara odaklanan büyüme yaklaşımımızla Lezita’yı küresel ölçekte daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Mesut Ergül: “Yeni pazarlarda daha güçlü bir şekilde konumlanıyoruz”

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül ise, “Lezita olarak 2025’i güçlü bir büyüme ve ihracat performansıyla tamamlarken, bu başarıyı uluslararası pazarlarda daha da ileri taşımaya odaklanıyoruz. AB regülasyonlarına uyumlu üretim alt yapımız ve genişleyen ürün portföyümüz sayesinde yeni pazarlarda daha güçlü bir şekilde konumlanıyoruz. Gulfood süresince hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirdik hem de yeni iş birlikleri yolunda adımlar attık” diye konuştu.