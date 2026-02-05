Lezita’dan Kahramanmaraş’ta piliç eti sektörüne 130 milyon euroluk yatırım

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye beyaz et sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan Lezita, Kahramanmaraş’ta yaklaşık 130 milyon euroluk yatırımla kuracağı yeni entegre tesis ile bölgede yeni bir piliç ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki tesisinde günlük 450 bin piliç işleme kapasitesiyle faaliyet gösteren Lezita’nın yem ve kuluçkahane yatırımı Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, kesimhane yatırımı ise Dulkadiroğlu ilçesinde başlatıldı. Yemden rafa uzanan tüm süreçleri kapsayacak piliç eti entegre tesisi yatırımıyla bölgedeki 250 fason yetiştiriciden alım yapılacak, yüzlerce kişiye iş alanı açılacak.

“Fason yetiştiricilerin kümes yatırımı için destek verilecek”

2026'nın son çeyreğinde tamamlanarak üretime başlaması planlanan tesis ilk etapta günde 100 bin, ikinci etapta ise 200 bin piliç işleme kapasitesine ulaşacak. Fason yetiştiricilerin 600 bin metrekarelik kümes yatırımı yapmasına destek verilecek. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Kahramanmaraş’ı bir "piliç üretim ve ihracat üssü" olarak kurguladıklarını söyledi. Ergül, “Bu yatırımla halen depremin yaralarını sarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş’ta, yeni iş alanları açma gayesiyle hareket ediyoruz. Yatırım kararında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan nüfusun, ekonomik protein kaynağına erişimini destekleme hedefi de etkili oldu. Lokasyon seçiminde ihracat pazarlarına ve limanlara yakınlık gibi faktörleri de göz önünde bulundurduk. Bu tesisi desteklemek üzere Niğde'de damızlık kümesi yatırımını tamamladık. Gelecek yılın son çeyreğinde Lezita olarak toplam üretim kapasitemizi yüzde 50 artırmayı öngörüyoruz” dedi.

“Yatırımcılara rehberlik desteği veriyoruz”

Lezita Canlı Faaliyetler Üretim Direktörü Onur Karaca ise sürdürülebilir bir yatırım için 45-50 bin civciv kapasiteli toplam 3 bin metrekarelik kümes kurulması gerektiğini, bunun da ortalama 600 bin dolarlık yatırım gerektirdiğini belirtti. Karaca, “Bu tesislere civciv, yem, veterinerlik hizmeti, kümes dezenfeksiyonu, piliçlerin toplanıp taşınması hizmetlerini bedelsiz sağladık. Yetiştiriciler ise işletme ve işçilik giderlerini karşıladı. Fason yetiştiricilerden yılda 6 ila 8 kez sağlıklı olarak yetiştirilen piliç alımı yapılıyor, 3 hafta içinde ödeme sağlanıyor. Yatırım 5-6 yılda kendisini amorti ediyor. Bu yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığı ve TKDK tarafından yüzde 60'a varan hibe destekleri sunuluyor. Bu konuda da yatırımcılara rehberlik ediyoruz” diye konuştu.

"Şehrimize moral ve motivasyon sağlayacak"

Lezita tesislerine ev sahipliği yapacak olan Dulkadiroğlu ilçesinde de fason yetiştirici adayları için eğitim çalışmaları sürüyor. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin destek verdiği çalışmalarla gelecek yıl ilçede yüksek teknolojiyle yetiştiricilik yapılan kümeslerin faaliyete geçmesi hedefleniyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu yatırımı Kahramanmaraş'ın deprem sonrası kalkınma hedefleri açısından bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Akpınar, “Bu aslında Kahramanmaraş'a sahip çıkma adımıdır. Tekstilde şu anda biz ilk ikide, üçteyiz. Denizli'yle, Bursa'yla, Kocaeli'yle yarışıyoruz. Şimdi kümes hayvancılığı konusunda da aynı yarışa katılmış olacağız. Bu da Kahramanmaraş için çok büyük bir şans olacaktır" dedi.

“Lezita'nın yatırımını referans gösteriyoruz”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da, bölgeye yatırımcı çekmek üzere yürüttükleri çalışmalarda Lezita'nın yatırımını referans gösterdiklerini dile getirdi. Lezita'nın yatırımını yakından takip ettiklerini kaydeden Buluntu, "Bu konuyla alakalı yatırım yapmak isteyenleri özellikle davet etmek istiyorum. Bu firmamızla temasa geçmelerini istiyorum. Hatta bizim aracılığımızla da birçok ortaklıklar kurulabilir. Yeni bir ekosistem gelişecek ve bu, şehrimize ciddi manada moral ve motivasyon sağlayacaktır" diye konuştu.