Libya ve Afrika’ya ticaret kapısı, Yenişehir’den açıldı

EKONOMİ (BURSA) - Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Genel Başkanı Hakan Birkan ile Libya’da faaliyet gösteren Emaar Holding’in CEO’su ve Ticaret Odası Müsteşarı Fuad Misbah Abdullah Alawwam, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in ev sahipliğinde Ekonomik İş Birliği Anlaşması’nı imzaladı. Törende konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaklaşık 10 aydır büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların somut bir sonuca ulaştığını ifade ederek Yenişehir’in bir marka kent haline gelmesinde tarımın kilit rol oynadığını vurguladı. Başkan Özel; “Yenişehir bir marka kent olacaksa bunun tarımla olması gerektiğini ilk günden bu yana söylüyoruz. Attığımız tüm adımların ve yaptığımız girişimlerin temelinde bu anlayış var. Bu anlaşma; özellikle tarımsal ve yerel üretim açısından ilçemizin Libya ve Afrika pazarına açılması noktasında çok önemli bir kapı aralamıştır. Biz Libya’yı, Afrika’ya açılan çok önemli bir kapı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda da başta tarım ürünlerimiz olmak üzere, Yenişehir’imizde üretilen yerli ve kaliteli ürünleri bu pazara ulaştırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi. İmzalanan protokolün özellikle Yenişehirli üreticiler ve çiftçiler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel, kooperatiflere ve iş insanlarına çağrıda bulundu.

Depolama merkezi Yenişehir olacak

ANASİAD Genel Başkanı Hakan Birkan da imzalanan sözleşme ile ilk uygulama ve depolama merkezi olarak Yenişehir’in belirlendiğini duyurdu. Birkan, “Yenişehir bölgesinden daha önce Libya’ya gönderdiğimiz tarımsal numune ürünlerinin ticareti konusunda ciddi bir ivme yakaladık. Onaylanan birçok ürün kalemini artık buradan düzenli olarak gönderme şansına sahibiz. Bugüne kadar karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri lojistik ve kargolama konusuydu. Bu anlaşmayla birlikte bu sorun da ortadan kalkmış oluyor. Bingazi Emaar Holding CEO’su Sayın Fuad Misbah Abdullah Alawwam, Libya’da iki limana ve İstanbul’da lojistik merkezlerine sahip büyük bir yapının başında bulunuyor. Kendi gemileri ve kendi tırlarıyla, ürünlerimizi Yenişehir’den Libya’ya çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırabileceğiz” diye konuştu.

Emaar Holding CEO’su ve Ticaret Odası Müsteşarı Fuad Misbah Abdullah Alawwam da bu anlaşmayla birlikte büyük bir ticari sürecin başlangıcını yaptıklarını dile getirdi. Alawwam, hem Libya pazarında Türk ürünlerine yönelik önemli fırsatlar oluşacağını hem de büyük Türk fuarlarının Libya’da düzenlenmesi için çalışmalar başlatacaklarının altını çizdi.