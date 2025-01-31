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Libya’nın yatırım talebi karşılık buluyor

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc’in Türk iş insanlarını yatırım için ülkeye davet ettiğini belirten USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, büyük iş fırsatlarının bulunduğu Libya’nın Afrika’nın anahtarı hükmünde olduğuna dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Libya’nın yatırım talebi karşılık buluyor
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MERSİN/EKONOMİ

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği’nin (USİAD) öncülüğünde Libya’nın başkenti Trablus’taki gıda forumuna katılan Türk iş insanları heyeti, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc’i ziyaret etti. Türkiye’den gelecek yatırımlara hazır olduklarını dile getiren Bakan Huveyc, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek adımları önemsediklerinden söz etti.

Libya’nın önemli bir lokasyonda yer aldığına işaret eden USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ise “Libya’da büyük iş fırsatları bulunuyor. Bu ülke Afrika’nın anahtarı hükmündedir. Türk iş insanlarının Libya’da yatırım yapması için üzerimize düşeni yapacağız. USİAD olarak kısa süre içinde Libya Sanayi, Ticaret ve Tarım Odaları Genel Birliği, Trablus Ticaret Odası, Libya İş İnsanları Konseyi ve Libya İş Kadınları Derneği ile işbirliği protokolü imzalayacağız” dedi.

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