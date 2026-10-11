Lima Logistics vizyonunu İzmir’de açıkladı: LİMA 360 ile tam entegrasyon

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Lima Logistics, 5. Uluslararası Logistech İzmir Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği basın buluşmasında, Lima’nın bugününü, gelişim alanlarını ve geleceğe yönelik vizyonunu paylaştı. Lojistik ve hizmetlerden dijital dönüşüme, uluslararası yapılanmadan sürdürülebilirliğe, spordan kurum kültürüne uzanan altı başlıkta Lima’nın farklı yönlerini ele alan buluşmanın merkezinde Lima’ya tüm yönleriyle bakmak yer aldı. Lima’nın bu yıl hayata geçirdiği LİMA 360 sistemi, müşteri, operasyon ve finans süreçlerini tek bir yapı altında buluşturuyor. Müşteri 360, Operasyon 360 ve Finans 360 yapılarıyla farklı süreçlerin daha görünür ve bağlantılı şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Lima Logistics Kurucu Ortaklarından Vedat Çelik, hava, kara ve denizyolu taşımacılığının yanı sıra otomotiv, fuar ve etkinlik lojistiği gibi uzmanlık alanlarıyla müşterilerine değer yaratmaya devam ettiklerini belirterek; “Sektörümüzün zorlu koşullarına rağmen odağımızı koruyor, hizmet yapımızı geliştirerek müşterilerimiz için değer yaratmaya devam ediyoruz. LİMA 360 ile farklı süreçlerdeki bilgiyi aynı yapıda buluşturuyor, ekiplerimizin aynı bilgiyle aynı hedefe ilerlemesini sağlıyoruz” dedi.

“Büyümeyi Türkiye ile sınırlı tutmuyoruz”

Şirketin Kurucu Ortaklardan Sinan Türel, Lima’nın Türkiye’den dünyaya uzanan yapılanmasını ve Lima Europe ile gelişen uluslararası hizmet ağını aktarırken, global pazarlardaki büyüme vizyonuna dikkat çekti. Lima’nın gelecek vizyonunu anlatan Türel, “Lima’nın gelişimini Türkiye ile sınırlı tutmadan, uluslararası pazarlarda güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurarak ilerliyoruz” dedi.

Lima Spor Kulübü üzerinden şirketin iş dünyasının ötesindeki yaklaşımını paylaşan kurucu ortaklardan Cenker Ural da, “Lima Spor Kulübü, çocukların ve gençlerin sporla buluşmasını, gelişimlerine katkı sağlamayı ve sporun hayatın önemli bir parçası olmasını destekliyor. Bu da Lima’nın yalnızca iş sonuçlarına değil, topluma ve genç nesillere yaptığı katkıya da önem verdiğini ortaya koyuyor. Bir şirketi yalnızca yaptığı iş değil, o işi birlikte yapan insanların kurduğu bağ ve oluşturduğu kültür de şekillendirir.”

Çevresel etkileri azaltmak için çalışmalar sürüyor

Lima Green kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların karbon nötr taşımacılık yaklaşımıyla dengelenmesi hedefleniyor. Böylece Lima, müşterilerine sunduğu lojistik hizmetin yanı sıra, taşımalarının çevresel etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.