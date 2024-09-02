Limak Filarmoni Orkestrası’ndan kadınların eğitime destek

YAŞAR KUŞ / BODRUM

Limak Filarmoni Orkestrası 25 Ağustos’ta Bodrum’da sanatseverlerle buluştu. Bodrum Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde gerçekleşen konserde, Orkestra Şefi Beatrice Venezi yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip soprano Kristine Opolais binlerce izleyiciye keyifli bir gece yaşattı. Konserden elde edilen gelir kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, Anadolu'nun en eski tiyatrolarından olan Bodrum Antik Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıktı. Etkinliği iş, sanat ve medya dünyasından pek çok kişi izledi.

Geliri kadın mühendislerin eğitiminde kullanılacak

Konserde Limak Filarmoni Orkestrası’na dünyanın önemli sahnelerinde başrol söyleyen ve aynı zamanda Limak Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen ünlü tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais eşlik etti. Orkestra Şefliğini Beatrice Venezi’nin yaptığı "Limak Filarmoni Orkestrası Operanın Yıldızlarıyla Yaz Konseri”nde bilet satışından elde edilen gelir, Limak Vakfı’nın “Global Engineer Girls Türkiye” programından faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.