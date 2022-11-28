Limkon’un 200 milyon TL’lik tesisi, 5 bin çiftçi ile sözleşmeli tarım yapacak

Eray ŞEN



ADANA - Limak Holding bünyesindeki tarımsal sanayi şirketi Limkon, 2008 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) tesisi 200 milyon liralık yeni yatırım ile büyütüyor. Toplam 200 milyon TL yatırım maliyetine sahip 6 ayda tamamlanacak.

Meyve suyu konsantresi, meyve püresi, salça ve her çeşit meyve bazlı ürün işleme faaliyetleri yürüten Limkon’un yine Adana OSB’de planladığı ikinci tesisin temel atma törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana Valisi Süleyman Elban, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, milletvekilleri, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında ayrıca, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) İmamoğlu Tarımsal Sulama Projeleri’nden, yüklenici firma olarak Limak’ın üstlendiği tesislere inceleme gezisi de düzenlendi.

Temel atma töreninde konuşan Limak Holding Onursal Başkanı Özdemir Limkon’un, 14 yıldan bu yana Adana ve çevresindeki çiftçilere büyük katkı sağladığını belirterek, “Bundan sonra da bu katkıyı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Toplamda 200 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım ile kuracağımız yeni tesis ile ihracatımız iki katın üzerinde artacaktır” dedi. Özdemir, yeni yatırımla birlikte çoğunluğu kadın olmak üzere ilave 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını ve domates üretiminde bölgedeki ekilebilir alanın 7 bin dekara yükseltileceğini kaydetti. Yeni tesisi 6 ayda tamamlamayı hedeflediklerini açıklayan Özdemir, “’Sıfır atık’ prensibi ile hareket ettiğimiz fabrikamızda, çevre ile ilgili bütün önlemleri standartlara uygun şekilde aldığımızı özellikle belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Özdemir, ABD ve Japonya dahil, 36 ülkeye ihracat yaptıklarını, Limkon olarak, bu yatırımla birlikte özellikle Güney Kore, Vietnam ve Hindistan pazarlarına da ihracat yapmayı hedeflediklerini aktardı. Yeni yatırımın finansmanına da değinen Özdemir, “Yatırım finansmanının büyük bir kısmı İtalyan Exim Bankasından çok uygun koşullar ile sağlanmaktadır. Kredinin dışında kalan kısım ise öz kaynaklarımızdan karşılanacaktır” bilgisini verdi.

Bakan Kirişçi: Tahıl koridorundan 495 gemi, 12 milyon ton ürün taşıdı

Bakan Kirişçi, konuşmasında tarım-sanayi entegrasyonunun ‘güzel’ bir örneğin 2008 yılında Limak tarafından başlatıldığını hatırlatarak “Bugün ikinci fazı diyebileceğimiz yeni bir sürece giriyoruz. Bu tesis de kısa sürede faaliyete geçerek tarım ürünlerine katma değer sağlamış olacaktır” dedi.

Bakan Kirişçi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gelişmelere de değinerek, şu bilgileri verdi: “Karadeniz’de oluşturulan tahıl koridorundan 495 gemi geçmiş, 12 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri bu koridoru kullanmıştır. Bunun yüzde 58’ini Avrupa ülkeleri, yüzde 23’ünü Asya ülkeleri, yüzde 12’sini Afrika ülkeleri, yüzde 6.7’sini isi Ortadoğu ülkeleri almıştır. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre en fazla ihtiyacı olan ülkelerin aldığı ise sadece 6.4 gibi düşük bir orandır. Buğdayın una, makarnaya, irmiğe ve diğer ürünlere dönüşmüş hallerini, inşallah bu ülkelere sunan biz olacağız.

Limkon’un GES projesi tamamlandı

Törende Limkon’un kendi enerjisini üretmek için çatıya kurulan 1.8 MW’lık güneş panellerinin açılışı da yapıldı. Yaklaşık 20 milyon TL’ye mal olan ve yıllık 2.8 milyon kilovatsaat elektrik üretecek güneş panelleri, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayacak.