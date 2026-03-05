Lineadecor, kadın istihdamı ve girişimciliğinde örnek oluyor

Kocaeli

Mutfak mobilyası sektörünün öncü markalarından Lineadecor, kadın istihdamı ve girişimciliğine verdiği önemle öne çıkıyor. Erkek egemen bir sektör olarak bilinen mutfak mobilyası alanında, şirketin üst yönetiminde bir kadın liderin bulunması bu yaklaşımın en somut göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Beyaz yakalı çalışanların yarısından fazlasını kadınların oluşturduğunu vurgulayan Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, “Yönetici kadrosunda kadın oranı yüzde 53’e ulaşmış durumda. Toplam 320 kişilik ekibimiz, yalnızca istihdamda değil, girişimcilik ekosisteminde de kadınları destekliyor. Türkiye genelindeki 77 münhasır iş ortağının yarısından fazlası kadın girişimcilerden oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Lineadecor, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu güçlendirmeye yönelik projelere de düzenli olarak destek veriyor. 2023 yılında, 11 ili ve tüm Türkiye’yi etkileyen depremin ardından, kadınların el emeğinin yer aldığı kooperatif ürünlerini “Kadınların Elinden” platformuyla kadın çalışanlarıyla buluşturdu. Ayrıca, iş ortakları için depremden etkilenen kadınların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatlarını yeniden kurmaları amacıyla KEDV’e destek verdi.

Şirket, son üç yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Koruncuk Vakfı aracılığıyla, eğitime erişimleri risk altında olan kız çocuklarının kendine güvenli, donanımlı ve üretken bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor.

Ecemiş, “Kadınların iş hayatındaki varlığı, yalnızca eşitlik perspektifiyle ele alınabilecek bir konu değil. Farklı bakış açıları, problem çözme yetkinlikleri ve üretkenlikleri, kurumların gelişiminde belirleyici rol oynuyor. Lineadecor olarak fırsat eşitliğini bir söylem değil, kurum kültürünün doğal bir parçası olarak görüyoruz. Kadınların iş hayatında daha güçlü temsil edilmesi, daha sürdürülebilir ve daha yaratıcı bir iş dünyasının temelidir” şeklinde konuştu.