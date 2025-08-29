Lineadecor, yeni pazarlara yaptığı güçlü yatırımlarla büyümeye devam ediyor

Sabiha Toprak / Kocaeli

1991 yılında kurulan Lineadecor, bugün Kocaeli, Gebze’de 30 bin metrekarelik modern tesislerinde yıllık 25 bin üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. 300’den fazla çalışanı bulunan firma, 24 farklı mutfak modeli, 200’den fazla renk seçeneği, 900 aksesuar ve 1800 modülden oluşan geniş ürün gamıyla tüketiciye ulaşıyor. Lineadecor, yurt içinde toplam 30 ilde 77 satış noktasında yurt dışında ise 9 ülkede 21 satış noktasında faaliyetlerini sürdürüyor.

Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, “Günümüz mutfaklarını geleceğin yaşam alanlarına dönüştürecek benzersiz tasarımlar sunuyoruz. Tasarım dünyasının izlediği yola paralel olarak sürekli yenileniyor ve koleksiyonumuzu güncelliyoruz” ifadelerini kullandı.

2025’in ilk yarısında 6 yeni mağaza

Lineadecor, İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında açtığı iki yeni mağazanın yanı sıra Gaziantep, Ankara ve Kırşehir’de açtığı mağazalarla yeni kullanıcılarla buluştu. Ecemiş, “Türkiye’de mutfak mobilyası sektöründe perakende mağazacılıkta attığımız kararlı adımlarla büyümemizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. 2025 hedeflerimiz arasında, iş ortağı sayımızı %10 oranında artırmak yer alıyordu. Yılın ilk yarısında ise üretim ve satış performansımız, planlarımızla uyumlu şekilde istikrarlı bir büyüme gösterdi. Bu sonuç, hem pazar ihtiyaçlarını doğru analiz ettiğimizi hem de müşteri beklentilerine etkili çözümler sunduğumuzu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Lineadecor, yeni pazarlar ve yenilikçi tasarımlarla geleceğe yön veriyor

Lineadecor’un gelecek planları arasında yurt dışı pazarlarda büyüme öncelikli yer tutuyor. 2025’in son çeyreğinde Suudi Arabistan’daki sekizinci mağazası Taif şehrinde hizmete girecek. 2026’nın başında ise Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yeni satış noktası açılacak. Yeni pazarlara girişin güçlü ürün portföyüyle destekleneceğini belirten Ecemiş, “Koleksiyonlarımızı sürekli yeniliyor, değişen yaşam tarzlarını ve güncel trendleri analiz ederek farklılaşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Son dönemde pazara sundukları ürünlerden de söz eden Ecemiş, “2024 koleksiyonumuzun Vera ve Marte modellerinin ardından, bu yıl Life serimizi kullanıcılarla buluşturduk. Sole, Riga ve Mondo aileleri altında konumlandırdığımız bu seri, yaşam alanlarına şıklık ve bütünlük kazandırarak mekanlara özgün bir dokunuş sunuyor” ifadelerini kullandı.

İhracatta yakalanan başarı

İhracat, Lineadecor’un büyüme stratejisinde önemli bir yer tutuyor. 2024 yılında ihracat, toplam cironun yüzde 36’sını oluşturdu. Orta ve Yakın Doğu’dan Avrupa ve ABD’ye kadar geniş bir coğrafyada varlık gösteren marka, 21 yurt dışı satış noktasına ulaştı.

Ecemiş, “ABD’de proje bazlı satışlarımız büyüyerek devam ediyor. Bu yıl projeli satışların yanı sıra perakende sektöründe de büyümeyi hedefledik. Perakende satış hedeflerimiz doğrultusunda Fairfax ve Alexandria’da showroom mutfaklarımızın kurulumu tamamlandı. Ayrıca 2020 tasarım programını devreye aldık. Washington DC ve çevresinde, devamında ise Kaliforniya eyaletinde büyümeyi hedefliyoruz. 2026 yılına kadar Washington DC ve çevresinde 10 satış noktasına ulaşmayı planlıyoruz” Bu yıl ayrıca faaliyetlerimizi Avrupa’da da yoğunlaştırdık. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da faaliyete geçecek yeni satış noktamızla Avrupa’daki yapılanmamıza da ivme kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs’ta üçüncü mağazalarını Gazimağusa’da açtıklarını belirten Ecemiş, “2025’in son çeyreğinde Suudi Arabistan’da, 2026’da ise Körfez ülkelerinde yeni mağazalarla büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yatırımlar, Ar-Ge ve dijitalleşme ile gücünü artırıyor

2025 yılını yatırımlar açısından verimli geçirdiklerini vurgulayan Ecemiş, “Üretimden teknolojiye, mağaza yapılanmasından insan kaynağına kadar farklı alanlarda adımlar attık. Üretim hatlarımızda yaptığımız iyileştirmelerle kapasitemizi yüzde 10 oranında artırdık. Yatırımlarımızı sürdürülebilirlik, verimlilik ve müşteri memnuniyeti ekseninde geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

2017’den bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Lineadecor, mutfak üreticileri arasında bu alanda ilk olma özelliğine sahip. Malzeme bilgisinden üretim teknolojilerine kadar birçok alanda birikimi olan firma, sürdürülebilir üretim ve dijitalleşmeye de yatırım yapıyor.

Ecemiş, “Kuruluşumuzdan bu yana sadece mutfak tasarımı ve üretimine odaklandık. Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerimiz, markamızın temel yapı taşlarıdır. Ayrıca, Ar-Ge süreçlerimizi sadece ürün geliştirme değil, aynı zamanda üretim verimliliği, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim gibi alanlara da entegre ederek; sektörde yeniliğe yön veren bir konumda olmayı sürdürüyoruz” İfadelerini kullandı.

Satış, ürün veri yönetimi, üretim ve tedarik zinciri gibi temel süreçlerde dijital dönüşümü destekleyen adımlar attıklarını ve veri odaklı karar alma mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ecemiş, “Bu sayede hem iç süreçlerimizi optimize ediyor hem de büyüme hedeflerimizi sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kentsel dönüşümde kalite ve standartlar hayati önem taşıyor”

Mobilya sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklara da değinen Ecemiş, “İnşaat sektöründeki durgunluk mutfak sektörüne de yansıyor. Yüksek maliyetler ve finansmana erişimdeki zorluklar konut talebini düşürdü. Ancak Türkiye’nin deprem gerçeği var. Bu yüzden Lineadecor, ülkemizin gelecekteki olası bir depremi en az zararla atlatabilmesi için kentsel dönüşümü birincil gereklilik olarak görüyor. Bölgesel bazda gerçekleşen dönüşüm projeleri, inşaat sektöründe hareketlilik yaratsa da bu hareketlilik bireysel tüketicilerin tercihlerine yansıyan perakende mutfak satışlarını aynı ölçüde desteklemiyor. Bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için en kritik nokta ise, kentsel dönüşüme giren tüm konutların yüksek kaliteli yapı malzemeleriyle inşa edilmesini güvence altına alacak standartların belirlenmesi ve tavizsiz şekilde uygulanmasıdır” ifadelerini kullandı.