Lineadecor’un kurucularından Ercan Ecemiş hayatını kaybetti

Kocaeli

Sanayici kimliği ve ileri görüşlü vizyonuyla tanınan Ercan Ecemiş, Lineadecor’un hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümesinde önemli rol üstlendi. 2006 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekarelik alanda kurulan modern fabrikanın hayata geçirilmesine öncülük eden Ecemiş, bu yatırımla birlikte 300’ün üzerinde kişiye istihdam sağladı; gerçekleştirilen ihracatla da Türkiye ekonomisine önemli katkılar sundu.

Ecemiş’in rehberliğinde Lineadecor; yurt içinde 30 ilde 77 satış noktasına, yurt dışında ise 9 ülkede toplam 21 satış noktasına ulaştı. ABD’deki prestijli grup projelerinde Lineadecor mutfaklarının yer almasına da öncülük eden Ecemiş, markanın uluslararası alanda tanınmasında etkili oldu.

Sektörün kurumsallaşmasına da büyük önem veren Ercan Ecemiş, 1998 yılında kurulan Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği’nin (MUDER) kurucuları arasında yer aldı.

Ecemiş’in cenazesi, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii’nden kaldırılacak.