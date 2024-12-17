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LİNK Bilgisayar Sistemleri ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden dijital dönüşüm projesi

LİNK Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LİNK), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile 2 Eylül Kampüsü'nün dijital dönüşümünü ve güvenliğini kapsayan Akıllı ve Güvenli Kampüs Çözümleri kapsamında bir proje sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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LİNK Bilgisayar Sistemleri ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden dijital dönüşüm projesi
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ESKİŞEHİR / EKONOMİ

LİNK Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LİNK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) önemli bir bildirimde bulundu. Şirket, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile 2 Eylül Kampüsü'nün dijital dönüşümünü ve güvenliğini kapsayan Akıllı ve Güvenli Kampüs Çözümleri kapsamında bir proje sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Sözleşmenin tutarı KDV dahil 4.950.000 TL olarak açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamada, proje kapsamında kampüs alanında geçiş kontrol sistemleri, güvenlik sistemleri, görüntüleme sistemleri ve plaka tanıma sistemleri için gerekli olan yeni nesil donanım ve yazılımların temin edilerek kurulumlarının gerçekleştirileceği belirtildi.

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