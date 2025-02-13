  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Litvanya Büyükelçisi Degutis’ten KOTO’ya ziyaret
Takip Et

Litvanya Büyükelçisi Degutis’ten KOTO’ya ziyaret

Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis, Kocaeli Ticaret Odası’na ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerinin masaya yatırıldığı görüşmede, Kocaeli ekonomisi hakkında bilgiler veren KOTO Başkan Yardımcıları Murat Barış ve Volkan Yılmaz, Litvanya ile ilişkileri her alanda ileri seviyeye taşımak istediklerini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Litvanya Büyükelçisi Degutis’ten KOTO’ya ziyaret
Takip Et

Kocaeli

 

Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis, Kocaeli Ticaret Odası’na ziyaret gerçekleştirdi. Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Murat Barış, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim İkiz, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Degutis’e Elçilik Müsteşarı Dalija Ignataviciüte de eşlik etti. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerinin masaya yatırıldığı görüşmede, Kocaeli ekonomisi hakkında bilgiler veren KOTO Başkan Yardımcıları Murat Barış ve Volkan Yılmaz, Litvanya ile ilişkileri her alanda ileri seviyeye taşımak istediklerini belirtti.

Büyükelçi Ricardas Degutis’in Kocaeli programı

Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis nezdinde, Litvanyalı iş insanlarını KOTO’nun Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliği başta olmak üzere birebir görüşmeler gerçekleştirmeye davet eden KOTO Başkan Yardımcısı Barış, “KOTO olarak üyelerimizi dünya pazarları ile buluşturmayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Nezaket ziyaretleri ile başlayan görüşmelerin, işbirlikleri ile devam etmesi Kocaeli ve Litvanyalı iş insanları için önemli kazanımlar meydana getirecektir” dedi. Litvanyalı iş insanlarının Türkiye ve Kocaeli’ndeki yatırımlarının her geçen yıl daha da arttığına dikkat çeken Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Degutis, somut işbirlikleri noktasında KOTO ile aynı duyguları paylaştığını belirtti. Ziyarette, Litvanyalı iş insanlarının önümüzdeki aylarda Kocaeli’ye gelmesi ve işbirlikleri adına yol haritası oluşturulması konusunda mutabık kalındı.

Şehirler
SUBÜ öğrencileri, mezun olmadan iş sahibi oluyor
SUBÜ öğrencileri, mezun olmadan iş sahibi oluyor
Bayramhacı'da sağlık ve turizm merkezi için ilk adım atıldı
Bayramhacı'da sağlık ve turizm merkezi için ilk adım atıldı
Konya, “Dijital İkiz” ile geleceğe adım atıyor
Konya, “Dijital İkiz” ile geleceğe adım atıyor
KOBİ’ler dijitalleşmeyi istiyor ama yol haritasına ihtiyaçları var
KOBİ’ler dijitalleşmeyi istiyor ama yol haritasına ihtiyaçları var
Sakarya’dan yazılım ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi
Sakarya’dan yazılım ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi
Türkiye’nin 11’nci Model Fabrikası Sakarya’da kurulacak
Türkiye’nin 11’nci Model Fabrikası Sakarya’da kurulacak