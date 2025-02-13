Litvanya Büyükelçisi Degutis’ten KOTO’ya ziyaret

Kocaeli

Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis, Kocaeli Ticaret Odası’na ziyaret gerçekleştirdi. Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Murat Barış, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim İkiz, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren, Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Degutis’e Elçilik Müsteşarı Dalija Ignataviciüte de eşlik etti. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerinin masaya yatırıldığı görüşmede, Kocaeli ekonomisi hakkında bilgiler veren KOTO Başkan Yardımcıları Murat Barış ve Volkan Yılmaz, Litvanya ile ilişkileri her alanda ileri seviyeye taşımak istediklerini belirtti.

Büyükelçi Ricardas Degutis’in Kocaeli programı

Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis nezdinde, Litvanyalı iş insanlarını KOTO’nun Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliği başta olmak üzere birebir görüşmeler gerçekleştirmeye davet eden KOTO Başkan Yardımcısı Barış, “KOTO olarak üyelerimizi dünya pazarları ile buluşturmayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Nezaket ziyaretleri ile başlayan görüşmelerin, işbirlikleri ile devam etmesi Kocaeli ve Litvanyalı iş insanları için önemli kazanımlar meydana getirecektir” dedi. Litvanyalı iş insanlarının Türkiye ve Kocaeli’ndeki yatırımlarının her geçen yıl daha da arttığına dikkat çeken Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Degutis, somut işbirlikleri noktasında KOTO ile aynı duyguları paylaştığını belirtti. Ziyarette, Litvanyalı iş insanlarının önümüzdeki aylarda Kocaeli’ye gelmesi ve işbirlikleri adına yol haritası oluşturulması konusunda mutabık kalındı.