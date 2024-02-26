LİYAKAT, 7’den 70’e girişimciye destek verecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Girişimciliğin ekonomi olduğu kadar toplumun da bel kemiği olduğunu ifade eden Uğuz, bunun için daha fazla kadın ve genç girişimciye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Kadın-genç-çocuk girişimciliği alanında atılan her adım, toplumumuzun daha yenilikçi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlar. Hepimizin bu konuda sorumluluk alması ve destek vermesi bizi ayakta tutuyor. Bizler, girişimcilik alanında yaptığımız çalışmalar ile girişimcilerin başarılı olmaları için gerekli ortamı sağlamaya kararlıyız” dedi.

Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda girişimcilere desteği temele aldıklarını söyleyen Uğuz “Girişimcilerimizin yanında olmak, onların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak ve ekonomimizi büyütmek için elimizden geleni yapacağız. 2024 yılında hayatlara dokunmak için üyelerimiz ile birlikte nefes almadan çalışacağız” diye konuştu.

LİYAKAT’ın 2024 projeleri

120’den fazla girişimci kadına ücretsiz eğitim desteği sağlayan “Girişimci Kadın Atölyesi” daha fazla kadına ulaşacak. Kızılay Kadın İzmir işbirliği ile “El Ele Büyüyoruz” projesiyle Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınlarının ne kadar üretken ve çalışkan olduğu gözler önüne serilecek. Kadınların ve gençlerin sadece kendi işlerini kurmalarını değil aynı zamanda mevcut işletmelerinin büyümesi ve gelişmesi için ise “Emek Çarşısı” projesi ve “Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar” girişim zirvesi ve konseri düzenlenecek. Genç girişimcilere yönelik “Girişim Kampüsü” projesiyle eğitim, mentorluk, erişim ve sermaye gibi konularda destek sağlanacak. Girişimci Çocuk Atölyesi ise bu yıl yine devam edecek. “Sigorta Eksper Raportörlüğü” ile yine girişimcilere destek verilecek.