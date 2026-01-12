LİYAKAT, 15. yılını kutladı

EKONOMİ / İZMİR

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) kuruluşunun 15. yılını, İzmir iş dünyasını bir araya getiren bir balo ile kutladı.

LİYAKAT Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz, kadın girişimciliğini merkeze alan bir vizyonla yola çıktıklarını belirterek, bugüne kadar yüzlerce eğitim ve atölye çalışması gerçekleştirdiklerini, 300 kadına girişimcilik eğitimi verildiğini, 500 kadının ise iş sahibi olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası ölçekte ses getiren projelere imza attıklarını söyledi.

LİYAKAT’ın yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, ortak değerler etrafında büyüyen bir aile olduğunun altını çizen Uğuz, “LİYAKAT, inanarak çalışanların ve birlikte üretmenin gücüne güvenenlerin hikâyesidir” dedi.

Kurucu Başkan Berkay Eskinazi ise, başkanlık görevini devrederken duyduğu güvenin bugün karşılığını görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Eskinazi, mevcut yönetimin derneği daha ileriye taşıdığına inandığını vurguladı.

Gala gecesinde, LİYAKAT’ın çalışmalarına destek veren kurum ve isimlere plaket takdim edildi. Alpha Rent Solutions adına Çağlar Öğmen, Gig’s Milano adına Barış Paçacıoğlu, Bozşahinler Turizm adına Adil Özyiğit, 20. yılını kutlayan Ege Yapı adına Eren Erden, Çağlar Organizasyon adına Emine Öğmen ve Ali Osman Öğlen ile Yarkent Medya adına Nihan Yarkent İnce ve Şafak İnce plaketlerini aldı.