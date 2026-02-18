Logo Yazılım 2025’te gelirlerini 5,8 milyar TL’ye taşıdı

Kocaeli

Türkiye’nin önde gelen yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2025 yılına ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel düzeyde devam eden makroekonomik belirsizliklere rağmen şirket, güçlü finansal performansını sürdürdü.

Şirketin satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 9 artış göstererek 5 milyar 801 milyon TL’ye yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise reel olarak yüzde 1 artışla 2 milyar 10 milyon TL seviyesine ulaştı. Operasyonel verimlilik odağını koruyan Logo Yazılım, 2025 yılında çalışan başına satış gelirlerini yüzde 14, çalışan başına FAVÖK’ünü ise yüzde 6 artırdı. Şirketin net kârı 1 milyar 501 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tek seferlik yatırım geliri hariç tutulduğunda ise net kâr reel olarak yüzde 52 artış kaydederken, net kâr marjı yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan veriler, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini ve operasyonel etkinliğini koruduğunu ortaya koydu.

Logo Yazılım, servisleşme stratejisi doğrultusunda 2025 yılında bulut tabanlı çözümler ve tekrarlayan gelirlerde büyümesini sürdürdü. Bulut gelirleri bir önceki döneme göre reel olarak yüzde 31 artarak 3 milyar 189 milyon TL’ye ulaştı. Tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki payı ise yüzde 13 reel büyümeyle yüzde 86 seviyesine çıktı. Kurumsal uygulama yazılımları ve e-Dönüşüm segmentinde 11 bin 200 yeni müşteri kazanılırken, e-Dönüşüm segmentinin yıllık tekrarlayan gelirleri ABD doları bazında yüzde 27 artış kaydetti.

Şirketin bulut büyümesini destekleyen çözümlerden Logo İşbaşı’nın yıllık tekrarlayan gelirleri ABD doları bazında yüzde 44 artarken, perakende sektörüne yönelik Logo Diva çözümlerinde kullanıcı başına yıllık gelir yüzde 40 yükseldi. Yeni büyüme alanı olarak öne çıkan finansal teknolojiler iş segmenti gelirleri ise 2025 yılında 2,3 milyon ABD dolarına ulaştı.

Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimiz ve geniş iş ortağı ekosistemimizle, başta KOBİ’ler olmak üzere Türkiye’de üreten işletmeleri ve ülkemizin dijitalleşme alanındaki potansiyelini destekliyoruz. Yazılım sektörü, sadece ürün geliştiren bir yapıdan öteye geçip müşteri odaklı, sürekli değer yaratmayı esas alan bir hizmet yaklaşımına evrildi. Biz de hem dijital dönüşümü desteklemek hem de sürdürülebilir büyümemizi sağlamak üzere servisleşmeyi stratejik odağımızda tutmaya devam ediyoruz. Bulut çözüm portföyümüzü genişletiyor; on-prem çözümlerimizi de kapsayan aboneliğe dayalı satış modellerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda 2025’te bulut tabanlı çözümlerimizden elde ettiğimiz gelirler toplam faturalanan gelirlerimiz içindeki payını artırırken, tekrarlayan gelirlerimizdeki büyümeyi destekleyerek öngörülebilirlik avantajı sağlıyor” ifadelerini kullandı.