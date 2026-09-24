Logo Yazılım, Base platformuyla yeni bir teknoloji ekosistemi kuruyor

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli’de faaliyet gösteren Türkiye’nin öncü yerli iş yazılımı şirketlerinden Logo Yazılım, 42 yıllık deneyimiyle Ar-Ge ve inovasyonu iş süreçlerinin merkezinde tutarak işletmelerin dönüşen ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, yeni nesil arayüz, yapay zekâ yetenekleri ve ek fonksiyonlarla geliştirdiği Logo Base platformunun yanı sıra Logo Cloud ve Logo Edge çözümleriyle işletmelere daha yalın ve bütünleşik bir deneyim sunmayı hedefliyor.

“KOBİ'lerde teknoloji kullanım alanı genişliyor”

Türkiye’de KOBİ’lerin dijital çözümleri kullanma oranlarının hâlâ gelişime açık olduğunu ifade eden Logo Yazılım CEO’su Buğra Koyuncu, 2025 itibarıyla kurumsal kaynak planlama (ERP) kullanım oranının yüzde 32,3, CRM kullanım oranının yüzde 13,6, iş zekâsı ve benzeri çözümlerin kullanım oranının ise yüzde 7,8 olduğunu söyledi.

Çalışan sayısı arttıkça teknoloji kullanımının da yükseldiğini belirten Koyuncu, “250 ve daha fazla çalışanda ERP kullanım oranı yüzde 79,7. Küçüğe doğru gittiğimizde 10-49 çalışanda sadece ERP yüzde 27,8, CRM de yüzde 11,4. Küçük firmaların, orta ölçekli firmaların bu teknolojileri çok daha hızlı edinmeye, bunları kendi yararlarına ve işletmelerinin verimliliğini artırmaya kullanmaya ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“AURA, Otonom, Uyumlu, Güvenilir İş Uygulamaları vizyonumuzu temsil ediyor”

Yapay zekâdaki gelişmelerin bu dönüşümü yeni bir aşamaya taşıdığını belirten Koyuncu, özellikle “agentic AI” yaklaşımının iş uygulamalarında daha fazla öne çıkacağını ifade etti.

Koyuncu, Logo’nun yeni platform vizyonunu AURA kavramıyla ifade ettiklerini belirterek, “AURA’nın bizdeki ifadesi Otonom, Uyumlu, Güvenilir İş Uygulamaları. Geleceğe yönelik bu vizyonu takip edebilmek, buna uygun ürün ve hizmetler geliştirebilmek ve bunları sahaya sunabilmek için bir platforma ihtiyaç duyuyoruz. Bu platformun da temel bir vizyonunun, belirli bir bakış açısının ve geleceğe yönelik planlarının olması gerekiyor” dedi.

“Logo Base ile Edge ve Cloud servislerini birlikte çalıştırıyoruz”

Yeni çözüm ailesinin temelinde Logo Base platformunun yer aldığını belirten Logo Yazılım CTO’su İsmail Duran, “Base üzerinden Logo Edge ve Logo Cloud servislerinin birlikte çalıştığı bir yapı oluşturduk. Bulut servislerinin mümkün olduğunca on-premise servislerle iç içe geçtiği, bu iki yapının birbirine yakınsadığı ve performansın korunabildiği yapıları elastik bir şekilde kurgulamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Logo Edge’in özellikle mevcut on-premise müşterilerinin bulut ve yapay zekâ olanaklarından yararlanmasını sağlayan hibrit bir mimari sunduğunu ifade eden Duran, “İhtiyacınız olduğunda çok büyük bir computing gücünü ya da işlem gücünü bulutta kullanabileceğiniz analizleri hızlıca adresleyebilmek önemli. Temel verinizin kurum, şirket merkezinizde bulunduğu; bulutla Edge’in yan yana geldiği bir mimari kuruyoruz” diye konuştu.

“Logo dünyasına Logo Base aracılığıyla tek bir yerden giriş yapılıyor”

Logo Base’in Logo dünyasına tek giriş noktası olarak konumlandırıldığını belirten Duran, “Logo dünyasına Logo Base aracılığıyla tek bir yerden giriş yapılıyor. Logo ile bütün etkileşim; size özel bir duyuru, yeni bir güncelleme, yeni bir servis, satın alabileceğiniz başka bir hizmet ya da Logo’ya ilettiğiniz geçmiş bir problemin akıbeti tamamen Logo Base üzerinden size özel halde sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Logo Edge’in ise hibrit altyapının omurgasını oluşturduğunu kaydeden Duran, mevcut kullanıcı alışkanlıklarının korunmasına da önem verdiklerini söyledi. Duran, “Yılların deneyimini tek seferde değiştirmek, özellikle on-premise dünyada çok mümkün değil. Bazı şeyleri korumanız gerekiyor. Mümkün olduğunca yalın hale getirdik, zenginleştirdik ve Logo Edge ailesi olarak lansmanını yapıp sahadaki paydaşlarımızın kullanımına sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Logo Cloud tarafında ise işletmelerin büyüme ihtiyaçlarına göre farklı paketler arasında kolayca geçiş yapabilmesini hedeflediklerini belirten Duran, “Kurulum ve işletim gibi süreçlerle uğraşmadan yalnızca işinize odaklanabileceğiniz bulut hizmetleri sunuyoruz. Cloud Lite ve Standard gibi ürün ailelerimizle farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiriyoruz. Kullanıcılar, mevcut sistemlerinden ve kazanımlarından hiçbir şey kaybetmeden tek bir tıkla üst pakete geçebiliyor ve ihtiyaçlarına uygun paket üzerinden yolculuklarına devam edebiliyor” dedi.