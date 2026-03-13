Logo Yazılım E-Kurul platformunu ekosistemine dahil etti

Kocaeli

Logo Yazılım, Ticaret Bakanlığı’nın “İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliği” doğrultusunda şirketlerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik önemli bir adım attı. Yeni kurulan şirketlerin genel kurul ve müzakere defterleri ile pay defterlerini Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS)’nde tutmalarının zorunlu hale gelmesinin ardından Logo Yazılım, onaylı ekosistem çözümleri ailesine E-Kurul platformunu dahil etti.

“E-Kurul platformunu onaylı ekosistem çözümleri ailemize dahil ettik”

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, “Dijital dönüşüm süreçlerinde işletmelerin yanında olmaya ve ihtiyaçlarına göre değer ve avantaj yaratan çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılında yürürlüğe giren tebliğine işletmelerin uyumunu kolaylaştırmak üzere, KAM Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme İş Ortağımızın geliştirdiği E-Kurul platformunu onaylı ekosistem çözümleri ailemize dahil ettik. Platform kapsamında sunduğumuz e-YKS (Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi) ve e-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) çözümleri, mevzuata uyumu kolaylaştırıyor ve dijital yapıya taşıdığı yönetim kalitesini yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

Sertcan, “E-Kurul platformu sayesinde yönetim kurulu ve genel kurul kararları noter onayı olmadane-imza veya mobil imza ile elektronik olarak güvenle imzalanabiliyor. Belgeler, Ticaret Bakanlığı’nın ETDS sistemine E-Kurulüzerinden iletiliyor; ihtiyaç halinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kolayca sunulabiliyor. Yönetim kurulu üyelerifarklı lokasyonlardan, mevzuata uygun ve güvenli şekilde sürece katılabiliyor. Yönetim Kurulu kararları anlık olarak alınıp e-YKS üzerinden imzalanabilirken, böylece üyeler uzakta da olsalar anında karar almak mümkün oluyor” dedi.

Yasal düzenlemelere tam uyum

E-Kurul platformu ile karar defterleri Ticaret Bakanlığı Tebliği’nde belirtildiği gibi elektronik ortamda saklanabildiğini ifade eden Sertcan, “Genel kurulun yanı sıra yönetim kurulu ile ilgili tüm süreçleri de, mevzuat ve tebliğlere uygun şekilde yönetmek mümkün oluyor. Toplantılar, kararlar ve ekli dokümanlar güvenli biçimde kayıt altına alınıyor ve gerektiğinde denetime hazır oluyor. Manuel ve dağınık süreçlerden kaynaklanan hata ve uyumsuzluk riskleri ortadan kalkıyor. Tüm karar ve dokümantasyon süreçleri tek platform üzerinden, merkezi ve şeffaf bir şekilde yönetiliyor;zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor” şeklinde konuştu.