Logo Yazılım mikro işletmelere Pera ile tek platformda satış yönetimi sunuyor

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Türkiye’nin önde gelen yerli iş yazılımı şirketlerinden Logo Yazılım, perakende sektörüne yönelik geliştirdiği bulut tabanlı uygulaması Pera’yı duyurdu. Mikro ölçekli işletmelere yönelik tasarlanan uygulama, yüz yüze satış ve e-ticaret işlemlerinin tek platform üzerinden yürütülmesine imkan tanıyor. Vergi mevzuatına uyumlu olarak geliştirilen sistem; güncel fiyat takibi, kişiselleştirilmiş raporlama ve yaygın Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) ile entegrasyon özellikleri içeriyor. Uygulamada 7 milyondan fazla hazır barkodlu ürün verisi yer alırken, yapay zeka destekli ürün görselleştirme özelliği de bulunuyor.

Yeni uygulama, işletmelerin satış, sipariş ve analiz süreçlerini tek platform üzerinden takip edebilmesine imkan tanımakta. Analiz ve raporlama araçları sayesinde performans ölçümü yapılabilirken, mikro ölçekli işletmelerin dijitalleşme sürecine daha sistemli şekilde dahil olması hedeflenmekte. Uygulamanın; market, şarküteri, kırtasiye, petshop, butik ve self servis kafe gibi tek ya da az sayıda şubesi bulunan işletmelerin günlük operasyonlarını kolaylaştırması öngörülmekte. Yüz yüze ve e-ticaret satış senaryolarına uyumlu olarak geliştirilen sistem, etkinlik, stant ve festival gibi geçici satış noktalarında da mobil kullanım imkanı sunmakta.

“Mikro işletmelerin dijitalleşmesi, sürdürülebilir büyüme için kritik rol oynuyor”

Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu,“Mikro ölçekli işletmelerin dijitalleşmesi, yalnızca işletmelerin rekabet gücünü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve dinamizminin korunması açısından da kritik bir rol üstleniyor. Bu nedenle Türkiye’nin önde gelen yerli iş yazılımı şirketi olarak dijitalleşmeyi geniş bir tabana yaymak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne dek ağırlıklı olarak büyük ölçekli perakende şirketleriyle edindiğimiz derin sektörel deneyimi, doğrudan mikro işletmeler için geliştirdiğimiz Pera’ya taşıdık” şeklinde konuştu.

“Operasyonel işlemler tek uygulama üzerinden yönetilebilecek”

Logo Grup Büyüme Projeleri Direktörü Okan Şafak, “Bulut tabanlı Pera, omnichannel satış senaryolarına uyumlu yapısı ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi özellikleriyle, işletmelerin hem verimliliğini hem de hizmet kalitesini artıracak. İşletmelerin tüm operasyonel işlemlerini tek bir uygulamaüzerinden yönetebilmesine olanak tanıyarak operasyonel sadelik ve verimlilik sağlıyoruz. Mobil cihazlar vekasa ekranları üzerinden erişim sunan Pera, satışa dair tüm raporları otomatik olarak oluşturuyor. Pera ayrıca, işletmelerin kullandıkları e-ticaret sistemleriyle de entegre çalışabiliyor. On binlerce ürün, dakikalar içerisinde uygulamaya yüklenip satışa başlanabiliyor”ifadelerini kullandı.