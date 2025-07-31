Logo Yazılım, NextGeneration programıyla ikinci kuşağı geleceğe hazırlıyor

Kocaeli

Türkiye’nin önde gelen yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, ülke genelinde 1.000’in üzerinde iş ortağından oluşan güçlü ekosisteminin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere yeni bir gelişim programını hayata geçirdi. “NextGeneration” adı verilen program, Logo iş ortaklarının ikinci kuşak temsilcilerine yönelik olarak özel olarak tasarlandı. 6 ay sürecek bu kapsamlı program, genç neslin şirket yönetimine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasını amaçlıyor.

İlk etapta 50 kişilik bir grupla Temmuz ayında başlayan NextGeneration programı, 20-26 yaş aralığındaki katılımcıların teknik bilgi kadar stratejik bakış açısı, liderlik ve kurumsallaşma gibi alanlarda da gelişim göstermesine odaklanıyor. Fiziksel ve çevrim içi eğitimlerin bir arada sunulduğu hibrit program, katılımcılara çok yönlü bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Gelecek nesillere sağlam kurumsal miras

Programın temel hedefinin yalnızca bireysel gelişim değil, aynı zamanda iş ortaklığı ekosisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, “40 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir yanındaki işletmeleri dijitalleştiriyoruz. Bu süreçte iş ortaklarımız bizim için sadece satış kanalı değil, aynı zamanda birlikte değer ürettiğimiz kilit paydaşlarımız oldu. Sektör liderliğimizin arkasında bu güçlü ve deneyimli yapı yer alıyor” dedi.

Türkiye’deki şirketlerin büyük bölümünü aile şirketlerinin oluşturduğunu hatırlatarak, Logo iş ortaklarının da büyük ölçüde bu yapıda olduğunu belirten Sertcan, “Aile şirketleri, istikrarlı ekonomik büyüme ve istihdam açısından kritik bir rol oynuyor. Hayata geçirdiğimiz NextGeneration programı ile iş ortaklarımızın ikinci kuşağa sağlıklı bir şekilde devrini, kurumsallaşmasını ve geleceğe hazırlanmasını destekliyoruz” diye konuştu.

NextGeneration’da teknik ve yönetsel yetkinlikler bir arada

Program, teknik eğitimlerin yanı sıra işletme fonksiyonları ve kişisel gelişim başlıklarında da zengin bir içerik sunuyor. Katılımcılar, Logo ERP ürünleri (GO, Bulut, Netsis, J-Platform), fonksiyonel yazılımlar, veri tabanı yönetimi, proje yönetimi, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi konularda eğitim alıyor.

İşletme fonksiyonları kapsamında ise satış, finans, muhasebe, pazarlama, müşteri deneyimi, insan kaynakları ve sosyal medya yönetimi gibi alanlarda bilgi aktarımı yapılıyor. Katılımcılar bu başlıklar altında kurumsallaşma süreçlerini daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Kişisel gelişim başlığında ise markalaşma, etkili sunum teknikleri, ekip kurma, liderlik becerileri ve zaman yönetimi gibi yetkinliklerin kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda genç temsilcilerin şirket içinde daha etkin roller üstlenebilmesi ve stratejik karar süreçlerine katılabilmesi amaçlanıyor.

Genç yöneticilere mezuniyet sertifikalı uygulamalı eğitim

Program kapsamında katılımcılar, eğitim sürecinin sonunda bir bitirme projesi hazırlayarak mezuniyet sertifikası almaya hak kazanacak. Ayrıca, Logo Yazılım müşterileri arasında yer alan ikinci kuşak yöneticilerin başarı hikâyeleri de webinarlar aracılığıyla katılımcılarla paylaşılacak. Gerçek deneyimlerden öğrenme imkânı sunan bu oturumlarla katılımcıların vizyonlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Uygulamalı eğitimler arasında iş süreçlerinde yapay zekâ modeli kullanımı, projelerde zaman planlaması ve ERP sistemleri üzerinde proje geliştirme gibi seçmeli içerikler de yer alıyor. Böylece katılımcılar yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda gerçek iş dünyasına yönelik pratik beceriler de kazanıyor.

Logo Yazılım, NextGeneration programıyla yalnızca iş ortaklarının kurumsal dönüşümünü desteklemeyi değil, aynı zamanda Türkiye’nin yazılım ve bilişim sektöründe nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak sektörel gelişimi de sürdürmeyi hedefliyor.