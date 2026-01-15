Logo Yazılım, Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası ile tescillendi

Kocaeli

Türkiye’nin önde gelen yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, yapay zekâ alanındaki çalışmalarıiçin önemli bir adım attı. Logo Yazılım, yapay zekâ yönetim sistemlerinin kurulumu, uygulaması ve geliştirilmesi konusunda uluslararası standartları belirleyen “TS EN ISO/IEC 42001: 2024 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi Sertifikası”nın sahibi oldu.

Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan yazılım şirketi

Logo Yazılım, Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan yazılım şirketi konumunda bulunuyor. Şirket, dönüşen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve yenilikçi çözümler sunmak için kurulduğu günden bu yana Ar-Ge çalışmalarını işinin merkezine koyuyor. İnovasyon odaklı yaklaşımı ve Ar-Ge gücü ile sektöre yön veren Logo Yazılım yeni standartların ve teknolojik yeniliklerin de öncüsü oluyor. Son dönemde bulut bilişim, yapay zekâ, büyük veri, blok zincir ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle geliştirdiği yenilikçi çözümleriyle işletmeleri dönüştürmeye devam ediyor. Yeni sertifika, Logo Yazılım’ın birçok Ar-Ge projesini de daha sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak.

“İnovasyonu hızlandıracak”

Logo Yazılım’da yapay zekâ alanındaki çalışmalar, kurumsal bir dönüşüm perspektifiyle Yapay Zekâ Dönüşümü Direktörlüğü çatısı altında yürütülüyor. Şirket, bu yapı aracılığıyla yapay zekâya yönelik yönetişim çerçevesini sürekli güncellerken, hayata geçirilen projelerin etki analizlerini yaparak gelecek dönem stratejilerini ve yol haritasını belirliyor.

Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan yazılım şirketi olarak, sadece geliştirdiğimiz ürünlerde değil, kendi iç süreçlerimizde de yapay zekâyı sorumlu şekilde kullanarak operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Yapay Zekâ Yönetim Sistemi Sertifikası ile yapay zekânın etik, güvenli, şeffaf bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması konusunda sergilediğimiz yaklaşım uluslararası düzeyde de tescillendi. Sertifika hem yerelde hem de uluslararası alanda rekabet avantajı sağlarken, yapay zekâ uygulamalarındaki riskleri minimize ederek inovasyonu daha da hızlandıracak” ifadelerini kullandı.