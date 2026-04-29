Logo Yazılım’dan KOBİ’lere dijital dönüşümde esnek ödeme desteği

Kocaeli GOSB Teknopark’ta yer alan 11 bin metrekarelik Yazılım Geliştirme Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin öncü yerli iş yazılımı şirketlerinden Logo Yazılım, geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna yön veriyor. Kocaeli’nden doğan teknoloji gücünü Türkiye geneline ve uluslararası pazarlara taşıyan şirket, sunduğu çözümlerle işletmelerin verimlilik, hız ve rekabet gücünü artırarak dijitalleşme süreçlerinde stratejik bir rol üstleniyor.

KOBİ’lerin dijitalleşme hedeflerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla geliştirdiği çözümleri Esnek Ödeme Planı modeliyle sunuyor. Verimlilik ve kârlılığı artırmaya odaklanan bu model sayesinde KOBİ’ler, abonelik sistemine dayalı üç farklı ödeme planı arasından ihtiyaçlarına en uygun seçeneği tercih edebiliyor. Böylece işletmeler, iş sürekliliği ve rekabet gücü açısından kritik önem taşıyan dijital dönüşüm yatırımlarını bütçe planlamalarına uygun şekilde daha kolay yönetebiliyor.

Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Günümüzde ticari dinamikler ve teknolojik gelişmeler hızla değişiyor ve bu değişime uyum rekabet için bir zorunluluk haline geliyor. KOBİ’ler için değişime uyum sağlamak ve aynı zamanda verimliliği artırmanın yolu dijital dönüşümden geçiyor. Ülkemizdeki toplam girişim sayısının çok büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ’lerin dijitalleşmesi, Türkiye’nin dijitalleşmesi anlamına geliyor. Bu nedenle KOBİ’lerin dijital dönüşümünü ulaşılabilir kılmak,ülke ekonomisi için de stratejik bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Logo Yazılım olarak, dijitalleşmenin yanı sıra bütçe yönetimi açısından da destek oluyoruz”

Dijital dönüşümün başlaması ve sürdürülebilirliği açısından maliyetlerin özellikle KOBİ’ler için erişilebilir olması ve gider yönetiminde kolaylık sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Koyuncu, “Logo Yazılım olarak 40 yılı aşkın süredir. Ar-Ge gücümüzle tüm ihtiyaçlara yönelik sunduğumuz geniş çözüm portföyümüz, danışmanlık hizmetlerimiz ve yaygın iş ortağı ağımızla ülkemizin dijital dönüşümü için değer üretiyoruz. Esnek Ödeme Planı kapsamında işletmeler için hayati fonksiyonlara sahip çözümlerimizi, alternatif ödeme seçenekleriyle sunuyoruz. Özellikle KOBİ’ler için bütçe yönetiminin, finansmana erişimin ve kaynakların verimli kullanımının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Esnek Ödeme Planıyla dijitalleşme yatırımlarına ayrılan payı en verimli şekilde kullanmalarını sağlıyor, dijitalleşmenin yanı sıra bütçe yönetimi açısından da destek oluyoruz” dedi.

Koyuncu, her sektör ve ölçekten işletmeler için geliştirdikleri iş yazılımlarının verimlilik ve kârlılık açısından kaldıraç niteliği taşıdığına dikkat çekerken, “Logo ERP çözümlerimizi kullanan işletmeler hızlı kazanımlar elde ederken, çalışan başına düşen reel net satışın pozitif ivmelenmesiyle verimlilik artışı sağlıyor. Logo ERP kullanmaya başlayan işletmeler, Logo ERP sonrası üç yılda diğer şirketlere kıyasla reel anlamda çalışan başına düşen net satışta ilk yıl yüzde 3,3, ikinci yıl yüzde 9,8 ve üçüncü yıl yüzde 9,7 oranında artış elde ediyor” ifadelerini kullandı.