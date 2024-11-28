Lojistik Park GSYF’de yatırımcı sayısı 550, tutar 75 milyon dolara ulaştı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Kasım ayı meclis toplantısında TEKNOSAB Lojistik Park GSYF’ye BTSO’nun 200 milyon liraya kadar ortak olması kararı oylandı. Karar oy çokluğuyla meclisten geçti. İki ay önce başlatılan TEKNOSAB Lojistik GSYF ile 55 milyon dolarlık bir hedef belirlendiğini hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bugün itibarıyla bu rakam 75 milyon dolara ulaştı. Şu anda Türkiye genelinde 300'ün üzerinde fon var, ancak tabana yaygınlık ve büyüklük açısından bu fon Türkiye'nin en büyük fonu oldu. Yatırımcı sayısı şu anda 550’ye ulaştı ve süreç devam ediyor” dedi.

Projenin, Bursa’nın Türkiye’deki yenilikçi kimliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Burkay, “Bursa, 1961 yılında Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesini kurmuş bir şehir. Bugün de aynı vizyonla hareket ediyoruz. TEKNOSAB Lojistik GSYF, Türkiye’nin her bölgesine rol model olacak. Bu projenin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde 30 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu süreçte BTSO olarak 200 milyon liraya kadar fona ortak olmayı planlıyoruz. Bu ortaklık sayesinde projeden elde edilecek kar payının da BTSO’ya katkı sağlamasını hedefliyoruz” diye konuştu.

TEKNOSAB Lojistik GSYF’nin Bursa’nın sanayi gücünü daha da ileri taşıyacak bir model olduğuna dikkati çeken Burkay, “Yeni iş modellerini anlayamadığımız takdirde ayakta kalmamız mümkün değil. Bu fon devrim niteliğinde. Ardından BB Solar için fon kurulacak. Melek yatırımcılıkla ilgili bir şehir fonu kuruyoruz” diye konuştu. Burkay, fonun kuruluşuyla ilgili yapılan eleştirileri “İyi niyetli bulmuyorum” diyerek yorumladı.