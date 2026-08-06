Lojistik sektörü kronik sorunlara yapısal çözümler bekliyor

Güray GÜRDAL / MERSİN

MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, Mersin'in lojistik alanındaki güçlü potansiyelini sürdürebilmesi için sektörün kronikleşen sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirterek, insan kaynağından liman altyapısına, ulaşımdan ana konteyner limanı yatırımına kadar birçok başlıkta yapısal adımlar atılmasının önemine dikkat çekti. Mersin'in limanı, üretim gücü, tarımı ve ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli lojistik merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Özdamar, bu avantajın korunabilmesi için sektörün yaşadığı sorunların ertelenmeden çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

“Şoför açığı meslek liselerinin güçlendirilmesiyle çözüme kavuşabilir”

Lojistik sektörünün en önemli sorunlarından birinin ağır vasıta sürücüsü eksikliği olduğunu belirten Özdamar, taşımacılık hacmi artarken yetişmiş insan kaynağının aynı hızda büyümediğini ifade etti. Emekli şoförlerin çalışmaya devam etmesinin mevcut açığı bir ölçüde kapattığını ancak bunun sürdürülebilir olmadığını kaydeden Özdamar, Mersin gibi lojistik iddiası bulunan bir kentte sektörün ihtiyaçlarına göre şekillenen meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Geleceğin lojistiğinin yalnızca araçlarla değil, bilgi, teknoloji ve nitelikli insan kaynağıyla yönetileceğini dile getiren Özdamar, sektörün geleceği için eğitim yatırımlarının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Akaryakıt maliyetleri baskı oluşturuyor

Artan akaryakıt fiyatlarının lojistik sektörünün en büyük maliyet kalemlerinden biri olduğunu belirten Özdamar, yakıt fiyatlarındaki her artışın yalnızca taşımacılık sektörünü değil, üreticiden ihracatçıya, son tüketiciye kadar uzanan tüm tedarik zincirini etkilediğini aktardı.

“Trafik sorunu daha iyi bir planlama ile çözülebilir”

Kent içi ulaşımın artık yalnızca vatandaşların günlük yaşamını değil, ticari faaliyetleri de doğrudan etkilediğini belirten Özdamar, büyüyen Mersin'in mevcut ulaşım altyapısıyla yoluna devam edemeyeceğini söyledi. Akıllı trafik sistemlerinin zorunluluk haline geldiğini ifade eden Özdamar, raylı sistem yatırımlarının da lojistik hareketliliği destekleyecek stratejik yatırımlar arasında yer aldığını dile getirdi. Kentte faaliyet gösteren yaklaşık bin 500 minibüsün daha planlı bir ulaşım sistemi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Özdamar, korsan servis taşımacılığıyla da etkin mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Mersin'in geleceğini belirleyecek en önemli yatırımlardan birinin ana konteyner limanı olduğunu belirten Özdamar, bu yatırımın yalnızca liman kapasitesini artırmayacağını, aynı zamanda sanayi, ihracat, istihdam ve bölgesel kalkınmaya da önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Adana ile Mersin'in birbirini tamamlayan iki ekonomik merkez olduğunu vurgulayan Özdamar, iki kentin ortak fuarlar ve sektörel organizasyonlarla ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir ekonomik merkez haline gelebileceğini söyledi.

"Finansman sorunu sektörün belini büküyor"

Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt ise sektörün en büyük sorunlarından birinin finansman olduğunu belirterek, taşımacılık firmalarının alacaklarını uzun vadelerde tahsil edebildiğini söyledi. Bu durumun işletmeler üzerinde ciddi bir nakit baskısı oluşturduğunu ifade eden Bozkurt, "Firmalar, ağır maliyetlerin altında çalışıyor. Her geçen gün sektörün sorunları artıyor. Bugün birçok firma akaryakıtı vadeli alabildiği için faaliyetini sürdürebiliyor. Akaryakıtı veresiye alabildiğimiz istasyonlar olmasa birçok firma kapısına kilit vurmak zorunda kalır" dedi.

Operasyonel sorunların yanı sıra sektörün kronikleşen şoför açığıyla da mücadele ettiğini vurgulayan Bozkurt, trafik cezalarının yalnızca maddi yaptırımla sınırlı kalmadığını belirten Bozkurt, ehliyet puanlarının düşmesi nedeniyle birçok sürücünün belirli sürelerle araç kullanamadığını ifade ederek, "Şoförlere ceza verildiğinde hem maddi ceza uygulanıyor hem de ehliyet puanları düşüyor. Belirli bir süre sonra ehliyetlerine geçici olarak el konuluyor. Zaten şoför bulmakta zorlanıyoruz. Birçok tırımız şoför olmadığı için garajda bekliyor" dedi.