LojistikPark, SPK’dan onay aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

BTSO Mayıs ayı meclis toplantısında TEKNOSAB’da bir girişim sermayesi yatırım fonu ile kurulacağı duyurulan ‘LojistikPark’ta ilk somut adıma atıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay proje kapsamında kurulan ‘TEKNOSAB Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gereken onayı aldığını belirtirken önümüzdeki süreçte üyelere yönelik bilgilendirme toplantıları ve en yakın zamanda da pay ihraç süreçlerine başlayacaklarını söyledi. Başkan Burkay ayrıca yine TEKNOSAB’da kurmayı planladıkları veri merkezini de girişim sermayesi yatırım fonu ile hayata geçireceklerini ve bu konuda da çalışmalara başladıklarını belirtti.

“193 bin metrekare alanda kurulacak”

TEKNOSAB’ın ihtiyaçları doğrultusunda gümrük, antrepo, depo ve lojistik ihtiyaçlarının çözümünü karşılamak için 2 noktada hayata geçirilecek LojistikPark’ta 2 akıllı deponun yanı sıra park ve sosyal donatı alanları yer alacak. Lojistik parklardan birisi 130 bin metrekare diğeri 63 bin metrekare alanda 300’den fazla yükleme rampası ile hayata geçirilecek. Lojistik aksın tam ortasında yer alacak ve lojistik sektörünün güncel standartlarına uygun olarak inşa edilecek projenin toplam maliyeti ise 170 milyon USD olacak. Projede 262 bin 600 metrekare de kiralanabilir alan yer alacak.

Daha önce açıklandığı üzere kurulan TEKNOSAB Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu projenin inşaat ve işletmesinden sorumlu olacak. Fonun payları 5 gruba ayrılacak. A ve B Grubu paylar TEKNOSAB yatırımcısı ve BTSO üyelerine sunulacak. C Grubu paylar, Türk iş dünyasına, D Grubu paylar emeklilik fonları ve nitelikli yatırımcıya tahsis edilirken, E Grubu paylar da USD cinsinden ihraç edilecek. Toplamda 128 milyon 700 bin pay, grubuna göre 1 ila 1,80 dolar aralığında yatırımcıya sunulacak. Yapılan değerleme sonucunda 30 ayda inşaatın bitirilmesi planlanan proje tamamlandığında 507 milyon 300 bin dolarlık değer oluşturacak.