Lothbrog Makine, yüksek teknolojili lazer çözümleriyle MAKTEK Avrasya Fuarı'nda öne çıktı

ERHAN BEDİR / İSTANBUL

Bursa’da yedi yıl önce kurulan Lothbrog Makine, makine ve üretim teknolojileri sektörünün önemli buluşma noktalarından MAKTEK Avrasya Fuarı’nda yüksek teknolojili üretim çözümlerini sanayicilerle buluşturdu. Dünya markası Gweike Laser’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan şirket, fuarda sergilediği fiber lazer kesim, büküm ve lazer kaynak makineleriyle üreticilerin yoğun ilgisini gördü. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28 Eylül’de kapılarını açan ve 1.000’in üzerinde firmanın yer aldığı MAKTEK Avrasya’da Lothbrog Makine, 600 metrekarelik standında farklı üretim ihtiyaçlarına yönelik teknolojilerini tanıttı. Şirketin fuarda öne çıkardığı makineler; yüksek kesim hızı, hassasiyet, düşük bakım ihtiyacı, otomasyon sistemleriyle uyumluluk ve enerji verimliliği gibi özellikleriyle dikkat çekti.

“Üretimde verimlilik ve enerji tasarrufu”

Lothbrog Makine’nin fuarda sergilediği fiber lazer kesim makineleri, büküm makineleri ve lazer kaynak sistemleri, özellikle üretim süreçlerinde hız ve verimlilik artışı hedefleyen sanayi kuruluşlarına yönelik çözümler sunuyor. Şirket, lazer teknolojilerinin üretim süreçlerine entegrasyonuyla birlikte işletmelerin kapasite kullanımını artırırken operasyonel maliyetlerini de kontrol altında tutmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, MAKTEK Avrasya’nın şirket açısından hem mevcut iş ortaklarıyla ilişkileri güçlendirmek hem de yeni ticari bağlantılar kurmak açısından verimli geçtiğini söyledi. Akıncıoğlu, “MAKTEK Avrasya bizim için hem mevcut iş ortaklarımızla bir araya gelmek hem de yeni bağlantılar kurmak adına son derece faydalı bir fuar oldu. Standımıza gösterilen ilgi beklentilerimizin üzerindeydi. Lothbrog olarak üretim teknolojilerinde fark yaratan çözümlerimizle sektörde güçlü bir konumdayız” dedi.

“Satış sonrası hizmete odaklanıyor”

Lothbrog Makine’nin büyüme stratejisinde yalnızca makine satışının değil, satış sonrası teknik destek ve servis hizmetlerinin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Akıncıoğlu, sanayicinin üretiminin kesintiye uğramamasının kritik olduğunu vurguladı. Akıncıoğlu, “Bizim için teknoloji kadar önemli olan bir diğer unsur da müşteri memnuniyetidir. Bu doğrultuda servis yapılanmamız, yedek parça desteğimiz ve teknik ekibimizle müşterilerimizin her zaman yanındayız. Güven, teknoloji ve hizmet üçlüsünü birlikte yürütmeyi önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. Gweike Laser’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak faaliyet gösteren Lothbrog Makine, sektörel fuarlar üzerinden yeni nesil lazer teknolojilerini Türkiye’deki üreticilerle buluştururken, sanayicilerin üretim süreçlerini hızlandırmaya ve daha verimli hale getirmeye yönelik makine ve teknoloji çözümlerini de portföyüne taşıyor. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle düzenlenen 9. MAKTEK Avrasya Fuarı, 3 Ekim 2026 tarihine kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.