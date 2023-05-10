Lova Yatak 93. mağazasını Eskişehir’de açtı

ESKİŞEHİR - Kullanıcının uyku alışkanlıklarına uygun ergonomik tasarımları ve rahat yastıkları ile ön plana çıkan Lova Yatak, Türkiye'nin en önde gelen rahat uyku markası olarak büyümeye hızla devam ediyor.

Lova Yatak, sektördeki 50 yılı aşkın deneyimi ile ürettiği son teknoloji malzemeleri kullanarak uyku ihtiyaçlarına yönelik ürünler üretİyor. Her vücut tipi ve uyku pozisyonuna yönelik uyku ürünlerinde bilimsel araştırmalar ve geliştirmeler kullanan Lova Yatak, sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları ile geri dönüştürülmüş plastiklerden oluşan kumaşlar ile üretim yaparak doğaya zarar vermeyi engellemeyi hedefliyor. Lova Yatak, geniş ürün portföyü ve yaygın mağazacılık anlayışı ile müşteri odaklı hizmet anlayışı sunarak, Türkiye'nin en iyi uyku markalarından biri olmaya devam ediyor.