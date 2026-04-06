Lucien Arkas Sanat Merkezi kapılarını açtı

Arkas Sanat’ın İzmir’de uzun yıllardır sürdürdüğü kültür ve sanat yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Bayraklı’daki Mistral İzmir’de konumlanan Lucien Arkas Sanat Merkezi, modern ve çağdaş sanata odaklanan programıyla kapılarını açtı.

2.500 metrekarelik alana sahip merkez; sergilerin yanı sıra konferanslar, öğrenme programları, gösterimler ve kültürel buluşmalar için tasarlandı. Fuaye, konferans salonu ve atölye alanlarını da içeren yapı, sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren yeni bir kültür mekânı olarak kurgulandı.

Açılış vesilesiyle düzenlenen basın toplantısının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, Fransa Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası ve Arkas Sanat Uluslararası Sergiler Danışmanı Jean Luc Maeso’nun katılımıyla gerçekleşen kurdele kesim töreninin ardından basın mensupları merkezi ziyaret etti.

Basın mensupları “Sonia & Robert Delaunay: Modern Rengin İcadı” isimli seçkiyi, Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası ve Centre Pompidou Uluslararası Projeler Küratörü Anna Hiddleston eşliğinde gezdi.

İzmir’e yayılan bir sanat rotası

Arkas Sanat, 2011 yılından bu yana İzmir’de farklı mekânlarda hayata geçirilen sanat merkezleri ve uluslararası sergilerle kentte süreklilik taşıyan bir kültür rotası oluşturuyor. Kent merkezinden Urla ve Alaçatı’ya uzanan bu sanat ağı; sergiler, öğrenme programları ve etkinliklerle İzmir’de sanatın farklı izleyici gruplarıyla buluşmasına katkı sağlıyor.

Lucien Arkas Sanat Merkezi ise bu rotanın yedinci durağı olarak, ölçeği ve program yaklaşımıyla İzmir’deki sanat altyapısını yeni bir boyuta taşıyor.

İzmir’de sanat için yeni bir adım

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmir’in sanatla kurduğu bağın güçlenmesi için uzun yıllardır çalıştıklarını belirterek merkezin bu yolculuğun önemli bir adımı olduğunu söyledi.

“İzmir doğup büyüdüğüm şehir. Bu şehrin yalnızca geçmişiyle değil, bugünü ve geleceğiyle de sanatla iç içe olması gerektiğine inanıyorum. İzmir’in kültür-sanat şehri olması için 2011’den bu yana gayretimizi sürdürüyoruz. Bugün Arkas Sanat’ın İzmir’de hayata geçirdiği yedinci ve en büyük sanat merkezini açmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni sanat merkezimizin olduğu bu binada eşim Merve Arkas’a ait Montiano Restoran, Monreve Brasserie, LA Şarapları kavı gibi işletmelerimiz var ve binanın 14 katında da yüzlerce Arkaslı çalışıyor. ”

Centre Pompidou ile beş yıllık program

Lucien Arkas Sanat Merkezi aynı zamanda Arkas Sanat ile Centre Pompidou arasında yürütülen uluslararası iş birliğinin de yeni adresi olacak.

Lucien Arkas, “Uluslararası kurumlarla yürüttüğümüz çalışmalarda temelimiz her zaman güven ve dostluk oldu. Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon ile tanışıklığımız Picasso sergisi dönemine uzanıyor. Centre Pompidou ile kurduğumuz bu iş birliği de o dönemde oluşan güvenin bir sonucu. Lucien Arkas Sanat Merkezi’nin binasını, bir sanat merkezine dönüştürmek için büyük ve değerli bir sergi bekliyorduk. Fransa’nın en önemli müzelerinden Centre Pompidou, beklediğimiz o değer oldu. İzmir’de uzun süredir bir çağdaş sanat merkezi açıp açmayacağımız merak ediliyordu. Centre Pompidou ile yaptığımız iş birliği sayesinde çağdaş sanatın en önemli ve özel eserlerleriyle bu merkezi hayata geçirdik. Centre Pompidou iş birliği tek seferlik bir sergi değil. Planlanmış ve uzun vadeli bir program. Açılışta yer alan eserler de bu iş birliğinin başlangıcını temsil ediyor.” diye konuştu.

Arkas Sanat ile Centre Pompidou arasında yürütülen program kapsamında önümüzdeki beş yıl boyunca Pompidou koleksiyonundan yılda iki sergi Lucien Arkas Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Centre Pompidou Başkanı Laurent Le Bon, Lucien Arkas Sanat Merkezi ile ilgili olarak şunları ifade etti: “Lucien Arkas Sanat Merkezi, İzmir merkezli ve aynı zamanda uluslararası kültür sahnesiyle tam anlamıyla etkileşim içinde olan iddialı bir kurumdur; bu yönüyle Centre Pompidou’nun Constellation programı için ideal bir ortak. Arkas Sanat ve Centre Pompidou, bu proje kapsamında son derece verimli bir iş birliği gerçekleştirdi. Proje, sergilerimize ve koleksiyonumuzun en tanınmış başyapıtlarından bazılarına ev sahipliği yaparken, ortak değerlerimiz olan farklı disiplinleri bir araya getirme, uyum sağlama yeteneği ve kültürel açıklık da ön plana çıkıyor. Arkas Sanat’la olan bu güzel ilişki ve iş birliğimizle Arkas’ın İzmir’deki takım yıldızları arasında biz de bir yıldız olarak yerimizi alacağız. Bugün Sonia & Robert Delaunay: Modern Rengin İcadı seçkisiyle başlayan sergimiz Eylül ayında daha da büyüyecek. Biz bu koleksiyonun bekçileriyiz, bunu taşıyan, aktaran kişileriz. Ve koleksiyon burada, İzmir’de olağanüstü bir şekilde parlayacak. Bu projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan İzmir ve Paris’teki tüm ekiplere şahsen teşekkür ederim.”

Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası yaptığı konuşmada, “Yedinci sanat merkezimiz olan Lucien Arkas Sanat Merkezi, diğer sanat merkezlerimiz arasında çok farklı ve özel bir yere sahip. Burası yalnızca bir sergi mekanı olarak değil, farklı disiplinlerin, üretimin ve düşünmenin bir arada var olacağı çok işlevli bir sanat merkezi olarak kurgulandı. Bu da, Arkas Sanat’ın çok yönlü sanat yapısına yeni bir katman katıyor. Uluslararası iş birliklerimiz kapsamında Centre Pompidou ile başlattığımız beş yıllık iş birliği bizim için çok büyük bir anlam ve önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı.

Fransa Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont konuşmasında, “Centre Pompidou, Fransa için çok değerli bir merkez. Şimdi bu olağanüstü merkezin eserlerinin, Lucien Arkas Sanat Merkezi’nde sergilenecek olmasıyla bu değer İzmir’e aktı. Bunun için çok mutlu ve müteşekkirim. Arkas Sanat ve Centre Pompidou’nun kültürel iş birliğiyle birlikte Türkiye ve Fransa’nın el ele vermiş olmasıyla gurur duyuyorum” sözlerine yer verdi.

Arkas Sanat Uluslararası Sergiler Danışmanı Jean Luc Maeso ise yaptığı konuşmada şu sözleri kullandı: “Lucien Arkas Sanat Merkezi’nin açılışından çok büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Sayın Lucien Arkas’a, sayın Laurent Le Bon’a ve sayın Müjde Unustası’na, büyük emeklerle çalışan Arkas Sanat ve Centre Pompidou ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bu merkezle birlikte sanatseverler, beş yıl boyunca dünyanın ve Avrupa’nın en büyük çağdaş sanat merkezlerinden biri olan muazzam bir Centre Pompidou koleksiyonuna erişebilecek ve farklı sergileri gezebilecekler.”

Lucien Arkas Sanat Merkezi açılışını Pompidou Seçkisinden iki eserle yaptı

Lucien Arkas Sanat Merkezi, Centre Pompidou koleksiyonundan seçilen iki önemli eserle kapılarını açarak Eylül ayında gerçekleştireceği kapsamlı sezon sergisinin ön gösterimini sanatseverlerle paylaştı. Küratörlüğünü Anna Hiddleston’ın üstlendiği Sonia&Robert Delaunay: Modern Rengin İcadı sergisi, Robert ve Sonia Delaunay’ye ait iki yapıtla yaklaşan büyük seçkiden birer örnek niteliği taşıyor.

Renk ve ışık üzerine geliştirdikleri yenilikçi yaklaşımlarla bilinen Delaunay çifti, modern sanat tarihinde dönüştürücü bir etki yaratmış isimler arasında yer alır.

Paris avangardı içinde yeni bir soyut dili birlikte geliştiren öncü sanatçılar Sonia ve Robert Delaunay’nin üretimlerinden olan, Centre Pompidou’dan istisnai olarak ödünç alınan bu iki resim rengin olanaklarını radikal bir yaklaşımla araştırırken, modern ve çağdaş sanatta renk ve ışık olgusuna odaklanan Lumina sergisine kavramsal bir önizleme sunuyor.

Açılışta sergilenen bu iki eser, sanatçıların dinamizm, ritim ve ışıkla kurdukları özgün dili yansıtırken aynı zamanda Pompidou iş birliğinin ölçeğini ve merkezin yeni dönem vizyonunu izleyiciye hissettiriyor.

Eylül ayında: Renk ve ışığa adanmış bir sezon sergisi

Sezonun esas sergisi ise Eylül ayında Lucien Arkas Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini karşılayacak. Renk ve ışık teması etrafında şekillenen bu geniş kapsamlı sergi, farklı dönem ve disiplinlerden pek çok sanatçının eserlerinden oluşacak. Centre Pompidou koleksiyonundan derlenen bu seçki, modern sanatın renk teorisi, ışığın algısal etkisi ve soyutlamanın tarihsel dönüşümü üzerine zengin bir perspektif sunacak.