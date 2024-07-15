Maden Deresi turizm merkezi haline getiriliyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak ilan edilen ve şehrin yüzyıllardır en değerli tabiat alanlarından bir tanesi olan Maden Deresi’nde başlatılan çalışmalar tamamlanmak üzere. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, proje kapsamında ziyaretçilere güvenlik riski oluşturan bölgeler üzerinde kapsamlı bir çalışma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin rekreasyon projesi başlattığı Sakarya’nın ‘nitelikli doğal koruma alanı’ Maden Deresi’nde tehlikeli bölgelerde güvenli ve rahat yürünebilmesi için çelik konstrüksiyon merdiven, yürüme alanı ve büyük bir seyir terası inşa edildi. Doğal alan girişindeki 500 metrelik bölümde güvenlik seviyesi artırıldı. 120 metrelik çelik konstrüksiyon merdivenin imalatı tamamlandı. Ayrıca sonraki bölümde yaklaşık 1 buçuk kilometrelik alana yine çelik konstrüksiyon yürüyüş alanı inşa edildi. Proje, alanın yüksek bölümünde hazırlanan seyir terasıyla muhteşem bir görüntüye kavuştu. Yüzde 80’i tamamlanan destinasyon, Sakarya’nın turizmine önemli bir katkı sağlayacak.