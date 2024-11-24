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Maden ihracatçıları 2025’e yeni URGE projesi ve heyetlerle girecek

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2025’e sürdürülebilirlik odaklı yeni URGE projesi, Las Vegas’ta düzenlenecek “Surfaces Event 2025” sektörel ticaret heyeti ve çeşitli uluslararası fuarlarla ihracat hedeflerini büyüterek giriyor.

Haber Merkezi
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Maden ihracatçıları 2025’e yeni URGE projesi ve heyetlerle girecek
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İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

2024 yılında ihracatta iyi bir ivme yakalayan Egeli madenciler, 2025 yılına pazarlama ve sürdürülebilirlik odaklı yeni URGE Projesi ve ABD’nin Las Vegas kentine yönelik düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ile hızlı bir başlangıç yapacak.

Üyelerinin mevcut şartlarda her geçen gün gerileyen rekabet kabiliyetini artırabilmek, daha çok firmayı proje desteğinden faydalandırabilmek amacıyla mevcut projelerine ek olarak 2025 yılında Doğaltaş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurtdışı Pazarlama URGE projesi başlatacağını açıklayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Proje kapsamında; eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle firmalarımızın pazarlama, yeni pazar bulma ve mevcut pazarlarda tutunma kabiliyetlerini yükseltirken; yeşil ve dijital dönüşümlerine katkıda bulunmak, maliyet ve rekabet açısından pozitif fayda sağlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Las Vegas’a ticaret heyeti

Doğaltaş sektörümüz için büyük bir fırsat sunan “Surfaces Event 2025” etkinliğinin, 27-30 Ocak tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentinde düzenleneceğini hatırlatan Alimoğlu, “Birliğimiz bu prestijli etkinlik kapsamında bir Sektörel Ticaret Heyeti organize edecek. Heyetimiz, ABD'nin önemli doğaltaş kuruluşlarından biri olan Natural Stone Institute (NSI) ile ortaklaşa düzenlenecek. Akabinde, şubat ayında Birleşik Krallık ve Polonya, Nisan’da Romanya ve Sırbistan, Mayıs’ta ise Kazakistan’a ve Avustralya’ya heyet düzenlemek üzere çalışmalarımıza başladık. 2025 yılında firmalarımız iş bağlantılarını daha da genişletecek” dedi.

Fuarlar sektörün olmazsa olmazı

2025 yılında, Dünya’nın en önemli doğaltaş etkinliklerinden olan ve 16-19 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na 12. Kez Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştireceklerini ifade eden Alimoğlu fuarlarda boy göstermenin doğaltaş sektörünün olmazsa olmazı olduğunu açıkladı. Alimoğlu, “Önemli pazarlarımızda yer alan fuarlarda boy göstermediğimizde, yerimizin hemen rakip ülkeler tarafından doldurulduğunu görüyoruz. Bu da sonraki dönemde o pazarda kayıplar yaşamamıza neden oluyor. Bu yüzden Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na ilave olarak; Şubat ayında Londra’da düzenlenecek Surface Design Show ve Ilsan (Güney Kore)’da düzenlenecek Korea Build Week Fuarları’nda Türk doğaltaşını tanıtmak amacıyla yer alacağız” dedi.

2024 hedefi iki ay önce tutturuldu

Son bir yıllık dönemde maden sektörü olarak yüzde 3,5 artışla 5,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Alimoğlu, “2023’ün aynı dönemine göre %3,5’lik artış var. Birliğimizce 2024 yıl sonu hedefimiz 1 milyar 250 milyon dolardı. Son bir yıllık dönemde Birliğimizin ihracatı yüzde 17 artışla 1 milyar 271 milyon dolara yükseldi. 2024 yıl sonu hedefimizi 10 ayda yakaladık” dedi.

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