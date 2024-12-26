Maden ihracatçılarının 2025 yılı ajandası şimdiden doldu

MUĞLA / EKONOMİ

Madencilik sektörü, 2024 yılının 11 aylık döneminde, ihraç pazarlarındaki resesyon, Türk ekonomisinde yüksek enflasyon ve düşük döviz kuru sarmalına rağmen ihracatını yüzde 5’lik artışla 5,5 milyar dolara taşıdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), ihracattaki artışın sürdürülebilir olması için 2025 ajandasını bugünden doldurdu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Muğla Mermerciler Derneği iş birliğinde düzenlenen “Maden Sektör Buluşması”nda konuşan EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Çin Xiamen Fuarı Milli Katılım Organizasyonu yanında 2025’te ABD, Polonya, İngiltere, Romanya, Sırbistan, Avustralya ve Kazakistan’a sektörel ticaret heyeti düzenlemeye yönelik hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 2025’te Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Ur-Ge Projesi’ni başlatacağız. 2024’te ara verdiğimiz Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı 2025’te tekrar yapacağız” dedi.

Şimşek; “Doğal taş ithalatını 32 milyon dolara düşürdük”

Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda 250 milyon dolara ulaşan doğal taş ithal ettiğini, bunun önüne geçmek için hükümet nezdinde temaslarda bulunduklarını dile getiren Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Hanifi Şimşek, bu çabaları sonrasında İran’dan yapılan blok ithalatına 2024 yılı başında yüzde 25 vergi konulduğunu kaydetti. Deprem yörelerinde TOKİ tarafından yaptırılan projelerde Mısır’dan ithal edilen doğal taşların kullanılmasının da önüne geçtiklerini paylaşan Şimşek, “Böylece doğal taş ithalatını 32 milyon dolara kadar düşürdük. Tüm bu çalışmaları yaparken Maden Sektör Kurulu’ndaki 18 sivil toplum kuruluşu ortak hareket ettik” diye konuştu.

“2025 yılı zor yıl olacak” öngörüsünde bulunan Şimşek, 2025 yılının ilk yarısının daha da zorlu bir dönem olacağının altını çizdi. Şimşek, Suriye’deki belirsizliğin bir an önce son bulmasının Türk madencilik sektörü açısından hayati öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Karakuş: “Muğla’da madencilik sektörü 10 bin kişiyi istihdam ediyor”

Muğla’nın sahip olduğu maden rezervleriyle maden sektörünün öncü şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla’da madencilik sektörünün 10 bin kişiyi doğrudan istihdam ettiğini vurguladı. Madencilik sektörünün Muğla’da en çok ihracat yapan ikinci sektör olduğu bilgisini veren Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık da, “Muğla’nın resmi kayıtlara göre 2023 yılı maden ihracatı 122 milyon dolar. İhracat kayıtlı yüklemeler ilimiz kayıtlarına girmediği için İstanbul, İzmir, Denizli ve diğer illerden yapılan ihracatlar dahil edildiğinde 250 milyon dolar maden ihracatı gerçekleştiriyoruz. Muğla dış ticaret fazlası veren bir il. Madencilik sektörümüzde bu pozisyona büyük katkı sağlıyor” dedi. Işık, Muğla’da madencilik sektörünün gelişimi için Muğla Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmak istediklerini sözlerine ekledi.