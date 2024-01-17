Madencilerin gündeminde Suudi Arabistan ve Endonezya var

DUYGU GÖKSU / İZMİR

2023 yılında Çin’e yapılan maden ihracatının 2022 yılına oranla kümülatif olarak artış göstermiş olsa da ABD ve Avrupa ülkelerine olan ihracatta değer bazında gerileme olduğunu söyleyen Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu, “Bu gerileme, ihracatımızda düşüşü getirdi. Dünya doğaltaş ticaretinde yükselen talep eğrisi ile ülkedeki alıcılarla buluşmak üzere önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’a ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. 2024 yılında Nisan ayında düzenlenen Marble İzmir Fuarı’na, aralarında Güney Kore, Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin de yer aldığı geniş katılımlı bir alım heyetini ülkemize davet ederek sektörümüzle buluşturacağız” dedi.

Başkentinin Jakarta’dan Borneo’ya taşınma kararı ile Endonezya’nın sektör için büyük önem kazandığını hatırlatan Tokatlıoğlu, “Güney Doğu Asya ülkeleri arasında inşaat sektörünün en hızlı büyüdüğü ülkelerden biri olan Endonezya’dan mimar, müteahhit ve toptancıları alım heyeti organizasyonu kapsamında Ege Bölgesi’nde ağırlayacağız. Uzun zamandır planlarımız arasında yer alan Avusturalya Sektörel Ticaret Heyeti’ni de Ege Maden İhracatçıları Birliği yönetim kurulu olarak bu yıl gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Tasarım odaklı genleri sektöre kazandıracağız”

Sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına da değinen Tokatlıoğlu, “Birlik olarak, 2023 YKS tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin; maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği veya cevher hazırlama mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca karşılıksız burs veriyoruz. 2023 yılı biterken bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiğimiz Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ile tasarım odaklı düşünen gençlerimizi sektörümüze kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.