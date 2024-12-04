Madencilik sektörü destek bekliyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Türkiye’de madencilik sektörünün ve madencilerin ülkenin geleceği için çalıştığına dikkat çeken Metin Çekiç, “2023 yılı için yüzde 122,93’lük Yeniden Değerleme Oranı belirlenmiş, orman arazi bedelleri için de bu oran geçerli olmuştu. Madencilik sektörü, dünya örneklerine göre yaklaşık 10 kat fazla Orman Kullanım Bedeli ödüyor. 2021’de 2,1 milyar TL olan bu bedel, yeniden değerleme oranı nedeniyle 2023’te 5 milyar TL seviyesini aşmıştı. 2024’te de maliyetlerimiz giderek yükseldi. Bu durum, sektöre ciddi maliyet yükü getirirken, rekabet gücünün de zayıflamasına neden olmuştu. Bu yıl da benzer bir durum ile karşı karşıyayız. Madenciler olarak kamuya olan mali yükümlülüklerimizde bu yıl için artış yapılmamasını talep ediyoruz. Yeniden değerleme oranında yapılacak artış tüm sektörümüzü etkiliyor. Yeniden yüksek artışların gelmesi, başta doğal taş firmaları olmak üzere maden sektöründeki firmaların kapanmasına neden olacaktır.” dedi.

“Daha etkin bir destek mekanizması oluşturulmalı”

Türkiye’de madencilik sektörünün 6 milyar dolardan fazla ihracata imza attığının ve 150 bin kişiye istihdam sağladığının altını çizen Metin Çekiç, bunların dışında madencilik sektöründe faaliyet gösteren başta doğal taş firmaları olmak üzere, tüm firmaların geçmiş yıllara dair ödemesi gecikmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitlendirme imkanının tanınmasının yararlı olacağını söyledi. Madenciliğin kesintiye uğramadan devam eden bir kamusal hizmet olması gerektiğine vurgu yapan Metin Çekiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Madencilik sektörü olarak, kamu yararını en üst düzeye çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. ÖTV alınmayan diğer sektörlerle kıyaslandığında, yakıt gibi temel ihtiyaçlar konusunda benzer desteklerin madencilik sektörüne de sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Arama faaliyetlerinde, işletme ruhsatına geçişin garantisi olmaması, sektörümüz için büyük bir risk teşkil ediyor. Mevzuat; arama döneminde başarı sağlanmış olsa bile, işletmeye geçişi karmaşık izin süreçlerine ve ek harçlara bağlıyor. Üstelik bu izinler, birçok farklı kuruma bağlı olduğundan olumsuz bir karar tüm emeğin boşa gitmesine neden olabiliyor. Türkiye olarak altın, bakır, çinko ve diğer ham madde ithalatına bağımlılığımızı göz önüne aldığımızda, yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmesi hayati bir önem taşıyor. Bu süreçlerin kolaylaştırılması ve sektörümüze daha fazla destek verilmesi, ülkemizin ekonomik büyümesine büyük katkı sağlayacaktır. Biz madenciler olarak, yıllardır hem kamuoyunu hem de bürokrasiyi bilgilendiriyoruz. Bu farkındalık sayesinde, yeni dönemde daha etkin bir destek mekanizmasının oluşacağına inanıyoruz.” Metin Çekiç, ayrıca KDV kanununda sadece altın, gümüş ve platin madenciliğine tanınan istisnaların diğer maden grupları için de tanınmasının büyük önem taşıdığında dikkat çekti.