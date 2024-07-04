MAGİAD, emekli maaşı ve asgari ücretin artırılması çağrısında bulundu

EKONOMİ / MANİSA

Türkiye’de ekonomik sıkıntıların en çok dar gelirli vatandaşları etkilediğini dile getiren Bozyaka, bu konuda adım atılmazsa gelir adaletsizliğinin artacağını ve açlık sınırının altında kalan asgari ücretli ve maaşına zam yapılmayan emeklilerin yılın ikinci yarısında büyük bir sefaletle karşı karşıya kalacağının altını çizdi.

Elektrik ve akaryakıt zamlarının ve ek vergi tedbirlerinin enflasyon üzerinde daha büyük etki yarattığını vurgulayan Bozyaka, tasarruf tedbirlerinin garibanın sırtına yüklenerek değil, daha adil ve hakkaniyetli bir şekilde alınması gerektiğini belirtti.

Bozyaka, “Asgari ücretin ve emekli maaşlarının zamlanmasını savunurken diğer yandan hizmet ve üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin her geçen gün gelen yeni vergi artışlarından, hammadde maliyetlerinin yükselmesinden ve enerji maliyetlerinin arttırılmasından şikâyetçiyiz. Enflasyona asıl sebep olan kalemlerin bunlar olduğunu düşünüyoruz. Dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal adaleti sağlamak için emekli maaşları ve asgari ücretin arttırılması talep ediliyor. Bu çağrıya katılan birçok kesim, ekonomik dengeyi gözeterek bu adımların atılmasını istiyor. Manisa Genç İş İnsanları Derneği olarak, toplumsal adalete ve ekonomik dengeye katkı sağlayacak çözümler arayışını sürdüreceğiz. İşverenlerin ve çalışanların refahını korumak için yapıcı bir diyalog ve işbirliği çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.