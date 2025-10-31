Mahmut Özgener: “Enflasyonla mücadele üretim kapasitesine zarar vermeden sürdürülmeli”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ekim ayı meclis toplantısında yaptığı değerlendirmede, küresel ekonomide artan belirsizliklere ve yüksek faiz ortamına dikkat çekerek, “Enflasyonla mücadele, üretim kapasitesine zarar vermeden, bütüncül bir ekonomik yönetişim anlayışıyla sürdürülmeli” dedi.

IMF’in son raporuna göre küresel büyümenin 2025’te yüzde 3,2’ye gerileyeceğini, üretim ve ticaretin bölgesel bloklar arasında yeniden şekillendiğini hatırlatan Özgener, “Dünya artık daha parçalı bir ekonomik yapıya doğru evriliyor. Bu dönüşümde dijitalleşme ve yapay zekâ, ülkeler arasında yeni bir rekabet hattı oluşturuyor” diye konuştu.

Yüksek faizlerin üretim maliyetlerini artırdığına, özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimde zorlandığına dikkat çeken Özgener, “Sanayi üretiminde kapasite kullanım oranlarının yüzde 70’in altına inmesi iş dünyamızı rahatsız ediyor. Enflasyonun düşürülmesi hedefi üretim gücünü zayıflatmamalı” dedi. Para politikasının tek başına fiyat istikrarını sağlamada sınırlı kaldığını da vurgulayan Özgener, “Ekonomideki belirsizliklerin azalması, sadece Merkez Bankası kararlarına değil, hukuk sistemi, eğitim ve sosyal politikalar gibi yapısal alanlarda da iyileşmeye bağlı. Enflasyonla mücadele bütüncül politikalarla desteklenmeli” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinde enflasyonun düşürülmesine yönelik programın üzerinden iki buçuk yıl geçtiğini hatırlatan Özgener, bu süreçte önemli kazanımlar elde edildiğini ancak maliyetlerin arttığını belirtti. “Enflasyonun düşürülmesinin zorunlu olduğu konusunda toplumsal inanç güçlendi. Ancak bu süreçte üretim odaklı sektörler ciddi bir bedel ödüyor. KOBİ’ler için faiz oranlarının makul seviyelere inmesi kritik önemde” dedi.

Orta gelir tuzağının aşılabilmesi için teknolojik dönüşüm, iş gücü verimliliği ve ihracatın artırılması gerektiğini yineleyen Özgener, büyümenin yalnızca tüketime dayalı bir modelle sürdürülemeyeceğini söyledi. Merkez Bankası’nın son faiz indirim kararına da değinen Özgener, para politikasındaki temkinli duruşun, enflasyonla mücadelenin sadece faiz adımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Konuşmasında İzmir’in dışa açılım vizyonuna da geniş yer veren Özgener, Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu-2” programı kapsamında hazırlanan dijitalleşme projesinin 157 bin Euro hibe kazandığını açıkladı. Özgener, “Bu proje, dijital pazarlama ve yapay zekâ entegrasyonu alanında üyelerimize yeni ufuklar açacak. İzmir’in dijital dönüşüm yolculuğunda Avrupa’daki paydaşlarımıza güçlü bir profil sunduk” dedi.

Ekonomik istikrarın üretim gücünü koruyarak sağlanması gerektiğini vurgulayan Özgener, sözlerini şöyle tamamladı: “Fiyat istikrarı hedefi, yalnızca para politikasının değil, bütüncül bir ekonomik yönetişim anlayışının başarısına bağlı. Enflasyonla mücadelede üretim kapasitesine zarar vermeden, iş gücü ve yatırım dinamiklerini koruyacak bir çerçeve oluşturmalıyız.”